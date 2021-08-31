【本港發展】新一屆土地及建設諮詢委員會舉行首次會議　讚賞九龍灣行動區發展規劃為該區注入活力

▲ 新一屆土地及建設諮詢委員會今日（31日）舉行自7月1日就任後的首次會議，聽取發展局簡介九龍灣行動區發展規劃。（起動九龍東）

新一屆土地及建設諮詢委員會今日（31日）舉行自7月1日就任後的首次會議，聽取發展局簡介九龍灣行動區發展規劃及工程可行性研究所制訂的建議發展大綱圖，以及覆蓋黃竹坑、香港仔及鴨脷洲一帶的《躍動港島南概念總綱計劃1.0》。

為了釋放當區的發展潛力，九龍灣行動區擬議作綜合商業發展，當中包括辦公室、零售、飲食、酒店、公共休憩空間及公共運輸用途。委員聽取了建議土地用途、發展參數、城市設計的考慮、行人環境、休憩用地網絡、交通及運輸安排，以及智慧城市建議和實施安排，有關建議是經考慮在公眾諮詢中收集的公眾意見而制訂。委員讚賞擬議發展可為該區注入活力，並就不同方面提供意見，包括：因應商業樓面需求及經濟發展需要的變化所制訂的發展組合、休憩用地和行人網絡的設計、九龍灣行動區區內及與鄰近地區的連接性，以及為九龍東發展成為本港第二個核心商業區注入動力的需要。政府會參考委員的意見以敲定可行性研究的建議，以此為基礎來擬議相關分區計劃大綱圖的修訂，以落實發展計劃。

此外，委員對政府制定躍動港島南概念總綱計劃，以推展於《2020年施政報告》宣布的「躍動港島南」計劃的工作表示歡迎，並備悉概念總綱計劃的主要策略、核心理念和建議。他們普遍認同加強連繫及易行度、改善城市環境、釋放發展潛力及激發地區活力的方針。委員認同當區擁有豐富的歷史及文化資源，以及發展成一個高級休閒區域的龐大潛力（例如海洋公園、香港仔魚類批發市場、珍寶海鮮舫和延綿的海濱長廊），並指出在推展建議時需要考慮這些特色，以達至「躍動港島南」計劃的目標。委員亦認為應促進區內協作和社區建設，這有助為當區注入新動力，而為該區作清晰的定位和日後有效運用品牌策略亦有助爭取公眾支持。委員盼望各個項目得以及時落實，以惠及市民和訪客。政府會參考會議上及從其他持份者收集到的意見和建議，以完善概念總綱計劃。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒