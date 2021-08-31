「大孖沙」選委政綱各異　亦有多人一字不填

▲ 李澤楷。（經濟日報資料圖片）

選委會候選人簡介昨曝光，其中一眾「大孖沙」的政綱各有特色，其中長和資深顧問李嘉誠次子、電訊盈科主席李澤楷和新地執董郭基泓均一字不填；而新地另一位執董郭基煇，則羅列5個具體倡議。

▲ 李澤楷。（選舉事務處圖片）

郭基煇提出五大倡議，包括提倡多管齊下，善用市場力量，全方位增加房屋供應，特別是公營房屋；加快新界北、河套等發展等。

▲ 郭基煇政綱。（選舉事務處圖片）

▲ 郭基泓政綱（選舉事務處圖片）

另外，亦有多人趁機表態，其中，合和實業主席胡應湘的政綱，僅寫下「擁護基本法」五字；恒地集團主席李家誠的則寫︰落實愛國者治港，共同解決香港深層次矛盾；商界（第一） 界別的會德豐主席吳宗權，則表示要維護社會和諧安寧及經濟繁榮，積極推動可持續發展，支持「一國兩制」實踐和基本法，提升香港長遠競爭力；新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛則稱，會竭誠為香港推舉及選出愛國愛港的賢能之士，推動香港走向良政善治。

▲ 鄭志剛。（選舉事務處圖片）

其實，不少界別的候選人政綱一式一樣，例如飲食界、工業界（第一）、旅遊界等。其中，飲食界16人均表明，支持「愛國者治港」原則，選出管治能力強及堅定愛國的行政長官和立法會議員，貫徹「一國兩制」方針、破解香港面臨的各種矛盾和問題、平衡商界和飲食界勞資雙方的利益。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS