【智能愛人劇透】第22集劇情預告 新病毒透過Rocky蔓延阿寶被感染 娛樂 09:43 2021/09/01 分享： 熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 《智能愛人》 由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第21集講到家儀不顧一切要跟Rocky交往，學禮知道後極力反對。 第22集（1/9） Cook的新病毒透過Rocky迅速蔓延，造成大量不尋常智能人事故，連阿寶也被感染…… 在阿寶的提示下，家儀知道了小智的真正身分，但仍願意為袁家保守秘密。 警方為了調查智能人事故，向奇點尋求意見；多姐隱瞞與負責調查的探員Angus見面，令家廉起疑。 《智能愛人》第21集劇情 上一頁 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【開心速遞】秦啟維由《今日睇真D》到《愛回家》 入行28年兜冤枉路感激女友一路扶持 09:50 2021/08/30 【開心速遞】秦啟維由《今日睇真D》到《愛回家》 入行28年兜冤枉路感激女友一路扶持 【智能愛人】蔣志光演廢老現實好學不倦 再展歌藝唱粵曲版《相逢何必曾相識》示愛 13:22 2021/08/24 【智能愛人】蔣志光演廢老現實好學不倦 再展歌藝唱粵曲版《相逢何必曾相識》示愛 【智能愛人】Ali聽從母親叮囑9歲開始護膚 李佳芯六大秘技保白滑嫩肌 11:59 2021/08/30 【智能愛人】Ali聽從母親叮囑9歲開始護膚 李佳芯六大秘技保白滑嫩肌 你可能感興趣 【開心速遞】秦啟維由《今日睇真D》到《愛回家》 入行28年兜冤枉路感激女友一路扶持 09:50 2021/08/30 【開心速遞】秦啟維由《今日睇真D》到《愛回家》 入行28年兜冤枉路感激女友一路扶持 【智能愛人】蔣志光演廢老現實好學不倦 再展歌藝唱粵曲版《相逢何必曾相識》示愛 13:22 2021/08/24 【智能愛人】蔣志光演廢老現實好學不倦 再展歌藝唱粵曲版《相逢何必曾相識》示愛 【智能愛人】Ali聽從母親叮囑9歲開始護膚 李佳芯六大秘技保白滑嫩肌 11:59 2021/08/30 【智能愛人】Ali聽從母親叮囑9歲開始護膚 李佳芯六大秘技保白滑嫩肌 智能愛人 電視劇 TVB