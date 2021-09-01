【智能愛人劇透】第22集劇情預告　新病毒透過Rocky蔓延阿寶被感染

▲ 《智能愛人》

由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第21集講到家儀不顧一切要跟Rocky交往，學禮知道後極力反對。

第22集（1/9）

Cook的新病毒透過Rocky迅速蔓延，造成大量不尋常智能人事故，連阿寶也被感染……

在阿寶的提示下，家儀知道了小智的真正身分，但仍願意為袁家保守秘密。

警方為了調查智能人事故，向奇點尋求意見；多姐隱瞞與負責調查的探員Angus見面，令家廉起疑。

《智能愛人》第21集劇情 上一頁