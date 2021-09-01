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【5000元消費券】書面及次輪電子登記市民 今日可領首期$2,000消費券

社會 10:19 2021/09/01

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熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

書面及次輪電子登記者，今日領首期$2,000消費券。（經濟日報資料圖片）

5000元消費券計劃是按照申請人登記時間發放款項，首輪登記市民已於8月1日領取消費券；在7月18日後完成電子登記或書面登記人士，亦可於今日（9月1日）領取首期2,000元消費券。

政府發言人表示，政府已於今日經四間儲值支付工具營辦商，向約81萬名在7月18日或之後完成電子登記或在登記期內（即7月4日至8月14日）遞交書面表格的合資格市民發放第一期2,000元消費券，這些市民會在今日內陸續收到相關的手機短訊或應用程式推送通知，連同已於8月1日獲發放第一期消費券的約550萬市民，政府合共向約630萬名市民發放第一期消費券。

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責任編輯：李榮忠

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