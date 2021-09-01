【婚姻悲劇】婚後7年啞忍夫家欺凌折磨　34歲人妻離奇失蹤揭遭老爺虐殺棄屍

▲ 老爺殺害新抱後，還向女家謊稱新抱離家出走。

7年多的婚姻生活，長期忍受家暴欺凌，最後換來被殺害的悲劇。福建一名34歲人妻，與醫生丈夫婚後，受盡丈夫與老爺、奶奶的折磨，近日更離奇失蹤，經調查終揭發她是被老爺虐殺後分屍拋棄。

綜合內地媒體報道，34歲的小雯（化名）在2014年初經人介紹嫁給同鎮的戴姓男子，戴男於當地一個鄉鎮當醫生，而小雯則於一家制衣廠上班。婚後不久小雯就懷孕，孩子出生後，她亦於社交平台記錄著孩子成長的點點滴滴，努力陪著孩子長大。

▲ 兩人在2014年結婚。（微博圖片）

受夫家打罵

然而，由於她與老爺奶奶同住，生活漸漸變調，關係愈來愈差，其中在2016年8月，她曾在微博表示生活需要互相理解，抱怨奶奶恃寵而驕，

明知正是公公（老爺）的無限服帖與遷就，才養成了婆婆（奶奶）那般矯情做作的個性，為何自己還要無形中在這條路上越走越遠呢？

其後數年，她不時因為煮飯、收衫等家務瑣事被老爺奶奶打罵，而且不時遭丈夫家暴，但她為了小孩只能默默忍受，偶然在微博上發洩一下。她無法搬離夫家，只能不時回娘家探望家人。直至今年8月21日，小雯父親接到女婿戴男的來電表示，小雯失蹤了。

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父親立即趕到夫家了解情況，小雯的老爺拿出手機，展示一張女子騎著電單車的背影照片，指出小雯可能離家出走。之後，他們一起到村裡不同地方尋找，小雯父母聯絡女兒工廠同事朋友，但沒有人見過小雯。戴男更向警方報案，指妻子失蹤。

當晚，父母在女婿家隔壁的村委會查看閉路電視畫面，村裡有一個閉路電視剛好對著女婿家的路口。

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他們發現，在8月16日傍晚6時許，小雯從工廠下班回家後，就沒有再出來，翌日早上，小雯的老爺把小雯的電單車從家裡推出來，不久還有一輛無牌的車輛從家中駛出，往後山方向開出。

父親其後又收到消息，當地一條大橋附近有釣魚人士撈到疑似人體組織，在垃圾焚燒場亦發現疑似被焚燒的屍塊，父親心知不妙，猜測小雯是出事了，於是以兇殺案報警，警方把戴男一家帶走調查。

直至8月26日，南安市公安局發出通報，當局已找到小雯的遺體，疑兇為61歲的戴姓老爺，疑因與小雯發生口角後，將其殺害，現被刑事拘留，案件正在進一步調查中。

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責任編輯：王明芳