【此情不再】出軌後獲謝東閔護航卻未能修補裂縫　朱智賢疑搬離愛巢斬斷4年情

▲ 朱智賢被指已搬離跟謝東閔同居的愛巢。

朱智賢於去年4月被踢爆搭上人夫黎掁燁，幸當時朱智賢獲男友謝東閔力撐，除陪伴出席記招面對傳媒外，謝東閔更歸咎是自己忽略女友導致感情生變，二人亦重新出發。

到今年2月，謝東閔在TVB節目接受麥玲玲與林盛斌的訪問時謂：「過去半年我們好開心，一起行山、做運動，希望感情經歷過一些事之後會更加穩固。」

不過今日卻有報道指，朱智賢已搬離二人的同居愛巢，似乎跟謝東閔的4年情未能修補。

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▲ 當日謝東閔陪伴朱智賢出席記招。

謝東閔朱智賢疑情變

其實朱智賢自去年偷食人夫的事件曝光後，曾遭TVB「雪櫃」一段時間。約半年前終獲放生，於3月份出席《愛美麗狂想曲》的宣傳活動試水溫，之後工作不斷增加，早前更擔任奧運主持以及參與《明星運動會》的錄影。

而她與黎振燁有份演出的劇集《食腦喪B》亦即將播映，事業慢慢重回正軌之餘，朱智賢亦不時於IG分享生活日常，包括去行山、出海及慶生的照片。

▲ 早前朱智賢主持東奧直播節目。（取自instagram）

可是朱智賢與謝東閔的4年情疑似玩完，事緣今日（1日）有報導指她已搬離同居愛巢近3個月，今年6月24日踏入35歲的朱智賢早前被問及如何慶生時，她表示跟謝東閔和一眾朋友慶祝，未有過二人世界。

此外，早前主持東奧節目時，主持之一的劉頌鵬公然冧爆朱智賢，而謝東閔被問及此事時，既謂跟朱智賢各有各忙，二人甚少聯絡。媒體向朱智賢求證時，她即強調沒有此事。

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滿分男友謝東閔

其實謝東閔可說是100分男友。在去年4月尾，黎振燁與朱智賢聲稱因合作新劇《食腦喪B》未能抽離角色，戲假情真，二人並被傳媒拍得驅車往山上密會。

事發後朱智賢於男友謝東閔陪同下現身記招，當時他拖著朱智賢說：「我會陪你走過這一關！可能是一時間有點迷失，我自己都有少少責任，可能我成日掛住工作，疏忽了她」有網民覺得他是處處維護女友的暖男。

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情深卻被諷刺

惟黎振燁其後受訪時稱，跟朱智賢只發生了幾個星期的霧水情緣，並表示自己一向不喜歡聯絡女同事，似暗示在今次出軌事件，並不是他採取主動。此報道一出，謝東閔即在IG發文為女友護航，他當時寫道：「點解一個人用完謊言巧語之後還可以出來講大話#黎振燁」。

可是謝東閔雖然情深，但同時被網民諷為「綠帽俠」。謝東閔在6月於TVB節目《Mean Talk》也坦言，被嘲笑為「綠帽俠」，是他入行以來聽過最mean的說話：「去年在感情發生一些，然後被網民不斷用某東西形容。」坦言最初看到此稱號有點不高興，但心情比想像中快平伏，感到不太介意此事。

但主持江美儀追問：「係唔係即係你唔夠愛果個女仔？」謝東閔否認，表示這是他與另一半的事，不用介懷別人的目光。

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至於今次傳出謝東閔與朱智賢情變，女方搬出愛巢的傳聞，朱智賢回覆傳媒否認此事，謝東閔則暫未回應情變事件。