【封殺趙薇】身家54億娛圈女股神愛炫富　趙薇作品全被下架後行蹤成謎

▲ 趙薇行蹤成謎。

女影星趙薇日前傳出被內地全網封殺，曾主演的影視作品已悉數被下架，而趙薇至今行蹤成謎，有指她已避走法國，並在社交平台報平安，可是之後帖文已刪，亦有指趙薇至今仍在內地，至於其被封殺原因卻有不同揣測。

趙薇於29日下午曾更新微博，上載3張圖片，包括在書房及藍天的戶外照，留言：「最好的季節，和爸爸媽媽在一起聊天，就好像自己從未長大過，真好......」暗示自己和父母正在一起，雖未有透露地點，網民猜測她正身在自己持有的法國酒莊，不過貼文隨即被刪。

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憑《還珠格格》劇集成名，拍過《少林足球》及憑《親愛的》摘多個影后，成就早受肯定，而趙薇跟新加坡籍丈夫黃有龍多年來亦擅長投資，跟內地富商馬雲關係密切，兩夫婦於2014年曾斥資近31億港元購入阿里影業9.18%的股份，兩年間一度減持，套現逾20億港元。去年趙薇母親魏啟穎成為持有螞蟻集團不少股份的雲鋒基金合夥人。

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被封娛圈女股神的趙薇，19年以45億人民幣（約54億港元）身家位列胡潤百富榜第912 位，夫婦的公司業務遍布全球。

收購至少四個酒莊

趙薇賺到錢亦肯豪花錢，在全世界如澳洲、法國、新加坡都有不少物業，亦曾以優才計劃來港，豪擲1.5億掃入3個複式單位。

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趙薇夫婦亦有私人飛機，並擁有至少4個大型酒莊，最轟動是2011年斥約4,200萬港元收購法國波爾多葡萄酒酒莊Chateau Monlot，常招呼圈中好友，趙薇亦安排女兒入讀有名的國際學校，每年學費高達20萬。

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趙薇至今行蹤成謎，趙薇傳出封殺翌日，央視網在短片平台上載其成名作品《還珠格格》片段，劇中容嬤嬤向演員們「拮針」，被網民指別有所指，似對趙薇被官方封殺一事作出暗諷。