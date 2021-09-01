【聲夢傳奇 X 智能愛人】傳Hugo搶先跑出拍劇　黃奕斌與馬德鐘爭女神李佳芯

▲ 傳《聲夢》黃奕斌Hugo跑出拍新劇，與馬德鐘爭奪女神李佳芯。

《聲夢傳奇》可算是TVB近期做得最有聲有色的節目，當中多位學員比如炎明熹、姚焯菲、鍾柔美等已吸納了一批粉絲。近日網上流傳出一份新劇開拍資料，爆出聲夢學員之一的黃奕斌（Hugo）獲安排演劇集，而且更是擔演要角，在劇中與視帝馬德鐘爭奪女神李佳芯（Ali）芳心。

事因近日於網上論壇流出TVB開新劇的資料，爆出本月即將開拍由王心慰任監製的25集長劇集《有種好男人》，演員包括馬德鐘、李佳芯、黃奕斌、徐榮、曹永廉、陳自瑤、楊卓娜、趙希洛等。

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▲ Ali又有新劇拍。（instagram圖片）

據悉《有種好男人》內容講述「獨身主義者」馬德鐘戀上李佳芯，更出現人生第一次想結婚的想法。

可是Ali身邊早已有小鮮肉Hugo出現，馬德鐘與Hugo兩個男人爭奪女神的「暗戰」亦由此展開。

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▲ 馬德鐘與Hugo和Ali陷入三角戀？（instagram圖片）

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Hugo拉低平均年齡

網民對於這組合大感「驚喜」，指Hugo今年只21歲、Ali今年38歲，誇張指這是「母子戀」的組合。

但有網民則指38歲的Ali保養得宜，與53歲的馬德鐘也可算是「父女戀」。另外，亦有網民笑指，全套劇要靠Hugo去拉低平均年齡。

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港版山崎賢人

不過亦有心水清的網民，表示Hugo有機會與Ali是真母子關係，又指希望靠Ali帶起Hugo，並提到監製王心慰早前憑劇集《逆緣》成功將陳家樂帶「入屋」，希望Hugo亦能憑劇彈起，成為港版山崎賢人。

其實早前於《聲夢傳奇》結束後，星夢娛樂的CEO何麗全表示會為學員度身訂造青春劇《青春本我》，又會為每位學員推出個人單曲。一直被指是《聲夢傳奇》顏值擔當的Hugo盛傳率先彈出，參演劇集，預計成為新一代力捧小生。

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