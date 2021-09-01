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【引入海外醫生】陳肇始：修訂為解決醫護不足非政治決定　醫生協會憂醫專審核期變長

社會 10:51 2021/09/01

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陳肇始指，修訂為解決本地醫護不足非政治決定。(程志遠攝)

政府將放寬《醫生註冊（修訂）條例草案》對非本地培訓醫生來港執業的要求，讓有專科資格的非香港永久性居民醫生來港註冊，他們的醫學資格必須得到醫專認可。食物及衞生局局長陳肇始指，原定的條例草案條文太嚴謹，未必吸引海外醫生來港，因此再作調整，但實際吸引多少海外醫生願意來港不易估計。她重申，今次修訂並非政治決定，只適用於專科醫生，他們須擁有認可的醫學資格，唯一目的是解決醫護人手不足，涉及公眾利益。

陳肇始表示，修訂會擴大醫生的網絡，但實際吸引多少海外醫生願意來港不易估計，當局會密切監察，強調海外醫生對本地培訓亦有幫助，並重申今次修訂並非政治決定，而是涉及公眾利益，希望解決問題，當局持續向專業團體解說，並會繼續接收意見。

陳肇始強調，有關專科培訓的內容及資格，每個專科都有嚴謹的篩選程序，符合條件來港的海外醫生有認可醫學資格，需要受香港醫學專科學院或相關專科學院認可，質素具一定保證，醫專會審視海外醫生的培訓內容和資格試情況，本港以往已有不同地方的非本地培訓醫生，通過有限度註冊來港，醫專有一定機制處理。

公共醫療醫生協會會長凌霄志認為，要提升海外醫生來港的吸引力，必須先解決醫療環境、醫護福利等問題，擔心醫專的審核範圍擴大後，變相導致審核時間太長。

病人政策連線主席林志釉指，計劃吸引力仍不足，指由於專科培訓涉及10年以上，質疑有多少具相關資歷的海外醫生願意來港，估計會考慮來港執業的會有內地醫生。他又關注語言差異的問題，擔心海外醫生與病人會有溝通困難。社區組織協會幹事彭鴻昌就指，語言是否有影響，只視乎工作性質等，認為修訂可增加聘用人手的彈性。

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記者：陳麗娜

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