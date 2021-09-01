【酒店staycation】港男staycation遇火警鐘響濃煙湧入房　批職員無疏散：我本身哮喘

▲ 本港一名男子在酒店staycation遇火警鐘響，不滿職員應變差。

在酒店staycation遇上火警鐘響怎麼辦？一名港男近日在中環的酒店staycation期間，聽到火警鐘響，並嗅到有「燶味」，濃煙從走廊湧入房間。他致電酒店櫃檯查詢，職員回覆指，同層有住客「煮嘢食煮燶咗」，並告知留在房間就可以，事件正在處理。事主不滿酒店職員沒安排疏散住客，稱自己本身患哮喘，幸而沒復發。不過，大部份網民也認為事主判斷力差，應立即逃生，而非致電職員。

事主在facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」發文表示，與女友於8月26至27日入住中環一間酒店。入住當晚11時許，火警鐘響了兩次，每次維持約10秒。因開始嗅到「燶味」，於是致電櫃檯詢問發生何事，他憶述：

接線嗰個解釋話，只係同層有人煮嘢食煮燶咗，唔使擔心，留喺房就得，話有工作人員處理緊。

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5分鐘後，有煙從門外滲入。事主打開房門，發現走廊煙很大，估計能見度約為5米。於是他立即關門，再度致電櫃檯了打解，惟致電2次才有人接聽，令他焦躁。這一次，他亦得到同樣的答覆，但由於房間煙很大，他要求換房。

接線嗰一個再一次同我講無事嘅，工作人員處理緊，叫我留喺房。我同佢講我間房都好大煙喇喎，佢話會安排工作人員帶我去換房。我嗰一下直接講我只等5分鐘，要求5分鐘內要有安排。

事主表示，掛線後隨即聽到有人用滅火筒的聲音，認為絕非「煮燶嘢」這麼小事。他在房內等了約9分鐘，當聽到其他住客的吵鬧聲時，再度開門視察情況，現濃煙已消散不少，能見度約有10米。於是他聯同其他住客往酒店大堂，要求職員換房。

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口罩及雙手被染黑 不滿沒立即疏散

其後，他表示事發期間有用毛巾塞住門縫。另他亦展示當時所使用的口罩，稱一個新口罩用了不足15分鐘就變黑了，雙手亦被染黑。他用棉花棒撩鼻後，亦發現鼻內有污漬。Staycation結束後，他稱喉嚨疼痛，持續了兩天。他對酒店處理此事的手法感到不滿，認為並非小事一樁，職員應立即疏散同層住客。「工作人員每一個都有對講機，知道有火之後，係咪應該疏散同層嘅住客？」他又稱，自己患有哮喘，當時煙很大，幸而沒復發，質問若出事誰負責。事主亦不滿酒店沒主動安排換房，沒有職員聯絡過住客。

其後他補充指，至退房一刻，才知冒煙原因。職員告訴他同層住客煮油炸食物「燶咗」，對方「一時大驚之下用水救」。事發翌日，酒店表示可贈送下午茶，並可下次入住時免費升級，惟事主拒絕。酒店一方表示，會檢討緊急應對程序。

網民嘲：走火警及自救的重要

帖文一出，網民意見幾乎一面倒。大部份人均認為他應第一時間逃生自救，而非等待職員安排。有人嘲諷他，此則帖文讓大家走火警及自救的重要。事主回覆網民留言時，承認自己判斷力差，惟仍強調酒店有責任安排住客疏散。

我亦都了解自己嗰一刻嘅判斷係到較蠢，應該老虎蟹都拎銀包即走……或者好多人覺得我低能見煙都做乜唔即走，仲因為一開始聽佢講話無事就信晒，只不過我覺得酒店方有責任去疏散啲住户。人唔夠？咁就咪熄咗個火警鐘囉。最起碼都咪叫我留喺房啩？

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責任編輯：羅嘉欣