【開學日】新學年續半天面授課   有中一生盼上全日堂「係屋企好悶」 

▲ 新學年續半天面授課。 （曾耀輝攝）

暑假結束，莘莘學子今日（1日）開學，受疫情影響，全港學校師生完成接種比率均須達7成，否則須維持半日面授。何文田直資學校創知中學維持半日面授課，目前已有6成高中生、5成初中學生已打針；有已接種疫苗的學生期待可以恢復全日面授課，又說在家中很悶。

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中一新生迎接人生新階段，有人歡喜有人愁，中一戚同學就說不想上學，亦不希望回復全日面授課，「返半日放學返到屋企仲可以瞓下晏覺。 」不過亦有新生懷着興奮的心情上學，剛滿12歲的范同學已打兩劑疫苗，他認為打針可以保護大家安全，亦可避免傳染他人，期待可盡快恢復全日面授課：

返學好興奮，可以見到新同學；返半日都唔錯，可以返屋企有多啲時間做功課，但全日就最好，有得玩埋課外活動！

不過學校亦有同學因健康考慮尚未接種疫苗，中六胡同學說自己雖沒有大病痛，但不少朋友打針後有不適，因擔心副作用所以尚未接種。他說，會否恢復全日課不影響他準備文憑試，因學校會安排補課。但羅同學就認為，半日課會令學習進度落後，「在家中很悶，放假就很想回校。」

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有家長就帶同升讀中一的女兒上學，陳小姐說女兒對到新學校上課有些緊張，她就擔心早前上網課多時，女兒會有些難適應新校園生活，因此已一早在家中為她備課。陳小姐說，女兒尚未到接種疫苗的年齡，之後會再帶她去打針，認為會安全些。

學校早上有開學禮及升旗禮，只安排中一二級同學到禮堂觀禮，須隔位坐。

創知中學校長黃晶榕表示，高中目前有6成學生已接種疫苗，初中就約有5成，相信與高中生面對公開試壓力有關；學校預計最快9月中高中學生可恢復全面授課、初中則目標於12月聖誕假節前可上全日課。黃晶榕亦透露，學校86位教師及社工中，84人已經接種疫苗，目標是100%師生都接種疫苗。

黃晶榕又說，學校會一直鼓勵學生打針，會向接種疫苗學生派發50元書券及口罩，如開學後有約10多名學生有意打針，學校亦會安排接載他們到疫苗中心。

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記者：黃悅晴