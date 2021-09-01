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【非常醫生】曾見燒傷婦淚眼覆診細心充當「樹窿」　東華醫院副院長鍾漢平認為整形亦需醫心

社會 11:18 2021/09/01

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（馮漢柱攝 ）

東華醫院副院長鍾漢平自港大醫學院畢業出身後至今，不曾離開港島西醫院聯網，做過瑪麗醫院，獲調任東華醫院，曾遇因燒傷失去丈夫、失去工作的婦人淚眼求醫，花上半小時聆聽開導，直言作為整形外科醫生，不止為創傷病人「整靚」容貌，更要醫心，眼見病人開心亦同樣開心。

鍾漢平行將退休，形容醫生職涯退休前10年，視乎際遇「走的走、留的留」，而他選擇留下，做好培訓工作，想為下代做個好榜樣，希望新血可長江後浪推前浪。

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東華醫副醫院行政總監鍾漢平港大醫學院畢業後，曾於瑪麗醫院外科駐院受訓，至1998年考獲整形外科專科資歷，就下山到東華醫院任整形外科副顧問醫生，直至明年退休都未曾離開過港島西醫院聯網。詳情請見【下一頁

大半輩子於東華醫院度過，推動日間手術、褥瘡護理等外科服務，他形容整形外科好有趣、好多「瓣數」，可以不同方法幫助病人，如為病人切除腫瘤後做好修補，就已極感滿足；不過公立醫院的整形外科不是為「整形扮靚」，亦不僅為創傷、燒傷病人容貌復常，更需要是顧及病人的心理。

他記得前年一名30餘歲少婦，因意外嚴重燒傷面部、手腳，術後傷口癒合良好，惟一次覆診時卻見她「眼濕濕」，「八卦」一問始揭意外過後，失去工作又遭丈夫拋棄。鍾醫生暫擱下診症室外輪候的病人，花上半小時做「樹窿」聆聽，亦不時跟她說人生道理，提醒她自我提升。

門診好多人，一下不為意就會令病人漏走，病人不開心的情緒就會持續，用了3、4個症時間去跟她傾，會拖慢其他症，但沒辦法，每個人於某個階段都有接受治療的權利，她正是有需求(治療)的時候。

鍾漢平又道，燒傷產生問題多，整形外科亦不單是做前期的傷口護理，後期傷疤癒合的治療需時更長，雖是已救命，病人亦要面對見人、上班等生活問題：

作為醫生都感到無奈，自己又非社工，做到的只可由醫學角度解釋及給予support，令病人可以獨立生活。

他強調，病人要學懂的是要面對自己，不是面對他人，又提到小耳症兒童的父母，許多都憂慮需否重整耳朵，惟最重要的不是重整耳朵，而是父母如何教導小孩自覺與他人無異：「如父母太緊張，會令小童成長心理大壓力，覺得自己不正常，抗拒這個世界。」

鍾漢平現已踏入退休之年，回守過去逾30年職涯，形容醫生每十年一個階段，首10年被訓練、中期10年按自己興趣專科發展，至退休前10年就需看際遇，如無晉升機會就會外出「掛牌」，行內「有出有入」是自然定律，但他卻從未出走：

最後10年走的走、留的留，我選擇留，希望做到好榜樣，令年輕醫生覺得公立醫院是一個可學習及有得著的地方。

他又寄語新一批醫生可有清晰目標，不只向錢看，擴闊一下自己，希望做到「長江後浪推前浪」。

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記者：陳正怡

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