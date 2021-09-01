【下午茶】文華東方酒店x SHISEIDO推下午茶　 即享日式美饌及護膚體驗

▲ 晶鑽極光傳奇下午茶賣相吸引，絕對睇得又食得!(圖片由香港文華東方酒店提供)

香港文華東方酒店與SHISEIDO合作，於2021年9月1日至30日期間推出獨家限定「晶鑽極光傳奇下午茶」，大家享用此下午茶後更可獲贈奢華護膚體驗套裝，享受其極致珍寵煥膚禮饌。

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為慶祝是次合作，酒店糕點行政總廚Christophe Sapy巧製出別樹一幟及味道豐富的下午茶點，更特意加入珍稀的延命草，炮製出延命草70%黑朱古力蛋糕。每位饕客可以根據喜好挑選兩款甜點，當中包括1963文華芝士餅、黑芝麻柚子撻和抹茶開心果青檸馬德蓮蛋糕。

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此外，為添加日式元素，雲呢拿綠茶布甸，加入以富含抗氧化物的抹茶粉作點綴，及紫蘇葉紅豆麻糬。鹹點方面，一系列三文治及酥餅，包括忌廉芝士煙三文魚芥末醬裸麥三文治和龍蝦柚子飛魚籽三文治等。最後，配上玫瑰花果醬及牛油忌廉的新鮮焗製鬆餅。

推廣期間，每位享用「晶鑽極光傳奇下午茶」的賓客將可獲贈價值港幣280元的Future Solution 晶鑽奢寵系列體驗裝及換領卡乙張，憑換領卡可於指定SHISEIDO專門店、專櫃或Beauty Zone免費換領價值港幣950元的Future Solution 永恆美肌基本修護組合。賓客憑換領卡於店內購買任何Future Solution產品，可額外獲贈價值港幣390元的Future Solution 晶鑽塑顏緊緻再生精華體驗裝乙份，於九月期間內購物更可享雙倍積分。

晶鑽極光傳奇下午茶詳情：

地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店閣樓快船廊及Café Causette

價錢：736元（另加一服務費，供兩位享用）

供應時間：

快船廊：週一至週五下午2時30分至6時；週六及公眾假期設有兩個時段，分別為下午2時至4時及下午4時15分至6時；週日的供應時間為下午3時30分至6時。

Café Causette：每日下午3時至6時

查閱完整菜單：按此

了解更多：致電+852 2825 4000或電郵至mohkg-restaurants@mohg.com

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責任編輯：張懿慧