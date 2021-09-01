【代女產子】女兒患深層靜脈栓塞不宜生育　53歲媽媽代女產子BB平安出世

▲ 巴西一名53歲女子代女兒誕下孩子。

巴西一名女子因栓塞問題不宜生育，其愛女心切的媽媽，自願成為女兒的代母，以53歲高齡誕下自己的外孫女，祖孫平安。

據英國《太陽報》報道，來自巴西南部聖卡塔琳娜州（Santa Catarina），任職教師的53歲女子Rosicleia de Abreu Carlsem，日前誕下一名名為Maria Clara的女嬰。不過Rosicleia並非Maria Clara的媽媽，而是婆婆。

▲ 女兒因健康問題不宜生育，其媽媽為女兒代孕產子。（影片截圖）

血栓增加懷孕死亡風險

據報，Rosicleia的29歲女兒Ingrid，在2014年患上肺栓塞和深層靜脈栓塞，當時醫生擔心，血栓有機會令到Ingrid在生育過程中出現生命危險，而消息一度打消Ingrid的生育念頭。

直至有一次，兩母女從電視新聞報道中，得知一名奶奶為媳婦代孕誕下孩子，於是Ingrid突發奇想，詢問媽媽會否願意為自己產子，怎料獲對方一口答應，一家人便開始著手為手術儲錢作準備。

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網上眾籌手術費

為了進行試管嬰兒和人工受孕手術，一家人透過售賣口罩和洗碗布，並在網上眾籌，成功籌得5000英鎊（約港幣5.3萬）。Ingrid十分感激媽媽為自己所做的一切，

媽媽的舉動非常偉大，她是一個無私的人。我永遠也無法用言語去形容，她對我來說有多重要。

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懷孕37周誕下外孫女

Rosicleia於本月19日，在懷孕37周成功誕下重7.3磅的外孫女Maria Clara，祖孫平安。女兒Ingrid和其丈夫Fabiano Chaves亦有在場陪產，Fabiano表示猶如夢想成真，看到女兒出生的一刻，他們夫妻兩人都感到非常興奮。而Rosicleia坦言，以自己身體懷上外孫女的感覺很奇妙，並覺得十分感恩，

孫女會以同樣的方式被寵愛，唯一不同的是，她和她媽媽是從同一個肚子出來的。

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責任編輯：王明芳