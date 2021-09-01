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【校長專欄】屯門隱世邨校從3個學生到開26個班 梁黃蕙芳紀念學校校長：要愛學生

中小學 12:32 2021/09/01

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校長多次強調，學校的老師不但専業，更重要的是愛學生。

相信不少人都聽過「五個小孩的校長」，都覺得好感動，雖然我無看過電影，但我找到了一個真實的個案，一間位於屯門的曾經只有「三個學生的學校」，經過不斷提升質素，到今天現在全校開到26班，學校翻生之道，是找到方法去發掘學生潛能，從而成為廣受區內家長歡迎的屋邨學校，這間弱勢學校經過努力、進步，提升的故事，更加吸引了我，令我感動。

與這間隱世學校的校長傾談，她說得最多的不是如何「救校」的艱辛，而是怎樣在屋邨學校，發掘學生潛能，看到學生各展所長，健康快樂成長的個案。學校現正推行一個非正規課程「啟發潛能課」（Invitational Education Lesson)， 透過有系統的多元智能探索活動，讓學生在六年小學生涯中體驗多元的學習經歷，認識及發展自己的潛能。

課程會按年級劃分六大主題，分別是肢體動作智能、空間智能、音樂智能、數理邏輯智能、自然智能及人際智能。

由於每位小朋友的天賦都不一樣，教師會在第一層級時觀察學生的表現，當發現他們展現出某方面表現出色時，就會把他們抽調出來進行拔尖訓練，視為第二層級。學校亦會安排學生外出比賽，參加培訓，讓他們的才能獲得充分的發揮，這屬於第三層級。此三層發展計劃有系統地啟發學生的潛能，促進他們的全人發展，人盡其才。運動、科學、音樂等範疇，學生都能得到適切的發展，獲得不同的獎項，更重要是學生找到自己的興趣、自信心，成功創造更多成功。

今天的教育不再像以前，工廠生產般，跳一樣的土風舞、吹一樣的木童笛、做一樣的柔軟體操，而應該是各有所長，盡情發揮。而校長更多次強調，學校的老師不但専業，更重要的是愛學生，在充滿愛的正能量環境下成長的學生，是多麼的幸福！

這間位於屯門山景邨盡頭一角的隱世學校，就是樂善堂梁黃蕙芳紀念學校，校長許敏詩說：「多元化的必修課外活動增強小朋友的自信心，其至連帶整體成績躍進。」她指出，由於學業成績進步，升讀英文中學的學生愈來愈多，學校將發展成為半英文小學，幫助畢業生適應英文學習。學校老師默默努力，用愛心耕耘，學生於學業及課外活動成績不斷提升，傳出口碑，就是「救校」之道。

最新影片推介：

香港電台第一台《我們不是怪獸》，「梁永樂-怪獸爸爸and friends」，周日晚上10點新聞後播出街

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