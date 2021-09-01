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【非常醫生】任職東華醫院推動日間手術創傷口護理組　鍾漢平行將退休盼續聘臨床工作

社會 11:29 2021/09/01

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東華醫副醫院行政總監鍾漢平行醫逾30年，明年1月底退休。（馮漢柱攝 ）

鍾漢平廿年前下山到東華醫院任職，本著力推動日間手術服務，惟巡房卻見患有壓瘡的外科病人為數不少，遂創立傷口護理組，又開辦傷口護理課程，加強護理界對傷口護理的認知，至今院內患壓瘡病人大減。明年初退休的他深信醫生職涯可逾60歲，並已申請退休重聘，盼繼續臨床看病。

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東華醫副醫院行政總監鍾漢平於港大醫學院畢業後，就走到瑪麗醫院外科駐院受訓，至1998年考獲整形外科專科資歷，就下山到東華醫院任整形外科副顧問醫生，著力發展日間手術。他憶述初到貴境到外科巡房，驚見100張病床有20名病人都患有不同程度的壓瘡，形容情況嚴重。

鍾漢平遂於東華醫院成立傷口護理小組，加強預防及治療如壓瘡等複雜傷口，亦利用捐款購置減壓床墊及敷料等，從治療、預防入手，減低病人患壓瘡機會。至2004年起，每年與港大合辦傷口護理證書課程，針對傷口護理認識，培訓駐院、門診及社康護士。

他稱，當年或因醫院資源不好、亦不懂特別照顧壓瘡病人，即使已知有問題，亦不知從何解決：「就想些方法希望令病人不這麼辛苦。」至今東華醫院外科病房，患有壓瘡的病人已驟減至2、3個，多涉癌末或末期慢性病患等，身體不能癒合傷口的病人。

鍾漢平加入東華醫院過後，先後獲晉升整形外科主管、外科部門主管，3年前更登上副醫院行政總監，行醫33年至明年1月底退休，今年獲醫管局頒傑出員工獎。鍾漢平笑言，相信醫生職涯應逾60歲，有能力可做更久，已申請退休重聘任臨床治理工作，但希望接班人可持續按病人需要發展。

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記者：陳正怡

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