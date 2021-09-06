【禁電子煙】吸煙危害健康 湯修齊：放生電子煙等於放棄下一代

▲ 吸煙與健康委員會主席湯修齊形容，加熱煙如同病毒「正在年輕人世界擴散」。

「吸煙危害健康」這句話老生常談到一個點，但相信若果各位家長在香港讀書，都幾肯定在中學，甚至是小學已有同學吸煙，稍有常識的人都知道青年要買煙不是垂手可得，也肯定不困難。到今天2021年，反吸煙至少幾十年，煙商繼續賣傳統煙，另一方面包裝更危險的加熱煙吸引新煙民，煙商做生意無良心可以理解，但仲有一班虛偽的議員阻止全禁加熱煙，說什麼有規管已足夠，是天真以為規管就可避免青年人接觸煙？還是為了個人利益而埋沒良心？

不用特別去做調查，我相信正常家長，就算自己是煙民，也不願見到自己的子女吸煙，不論是傳統煙或加熱煙。學校、校長也相當一致，10個校長和學校組織，包括香港津貼中學議會、津貼小學議會、香港中學校長會，以及資助小學校長會等，呼籲政府及立法會立即通過《吸煙修訂條例草案》，禁止進口、製造、售賣分發及宣傳另類吸煙產品，包括電子煙、加熱煙及草本煙，防止兒童及青少年受新型煙誘惑而染上吸煙習慣。

除了維護煙商利益，我實在想不到一個合理的原因不去全禁加熱煙。我聽過有個反駁都幾有趣的話「如果出於健康禁加熱煙，點解唔要求禁埋傳統香煙? 」是呀，若可以，應該傳統煙也禁呀。

坊間太多歪理，用盡方法都是放過加熱煙，開路給煙商用新的煙產品，繼續利用煙民的健康賺錢，希望有這想法的人午夜夢迴可睡得安樂，我見過吸煙肺癌的病人，就知道什麼是睡不好，每一下呼吸都痛。

講左咁耐，我想講的朋友是反吸煙的代表人物，吸煙與健康委員會主席湯修齊，他形容加熱煙如同病毒「正在年輕人世界擴散」，又指「放生加熱煙等於放棄下一代年輕人」，應盡快禁止，否則恨錯難返。

他又說，2018年《施政報告》已提出全面禁止另類煙，政府其後提出《2019 年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》，醫學及教育界等多個界別分別多次表明要求全禁，立法會相關委員會收到逾4,000份支持全禁的意見書，但經過15次會議仍未通過全禁另類煙。我身為家長只想問一句，還要拖到幾時？



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