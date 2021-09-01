【好人好事】聽障小朋友的士內遺失人工耳蝸　好心人群起尋失物願集資買新機

▲ 一名天生深度聽障的小朋友遺失了人工耳蝸，引起眾多熱心網友的關注。

香港有不少好心人，一名女網民最近發帖，指家中長者帶著小朋友搭的士期間，在車上遺下一隻人工耳蝸。由於小朋友屬天生深度聽障，女網民於是發帖希望尋回人工耳蝸。事件引起眾多網友的關注，有人更提議集資買新機，相當熱心。

據Facebook群組「香港失物報失及認領群組」，一名女網民昨日（30日）發帖，指家中的公公當日中午12:00，由九龍灣麗晶花園搭的士到彩雲邨時，遺下一隻小朋友人工耳蝸，外表呈黑色圓形，有兩條魚絲勾著。

▲ 小朋友遺失的人工耳蝸外表呈黑色圓形，有兩條魚絲勾著。（圖片來源：Facebook群組「香港失物報失及認領群組」）

女網民指，由於公公帶著兩歲小朋友上車期間，公公曾擺放嬰兒手推車入車尾箱，估計人工耳蝸有機會遺失在車尾箱內。

女網民補充，小朋友屬天生深度聽障，需靠人工耳蝸接收聲音，因此希望如有人拾獲能致電告知，並提出2,000元薄酬答謝。

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帖文引來不少網民關注，網民除了群起幫手轉發訊息外，也有人問發帖者如果重新製作人工耳蝸需時多久，發帖者就回覆稱要待醫院安排校機，暫時未知要多長時間。亦有網民憂心尋不回失物，提議集資買新的人工耳蝸，然而發帖者就婉拒好意，表示感謝，但會自己承擔責任。

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其後，一名網民再在帖文下方留言，指自己拾獲該部人工耳蝸，已即場交給的士司機，建議發帖者可循提供的地點線索，嘗試找出該名司機。而發帖者之後亦補充已找到的士車牌，正在等待司機聯絡，並感謝各位熱心幫忙。

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責任編輯：羅嘉欣