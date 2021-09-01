鄭中基答謝頻道達30萬訂閱　9月舉行首個個人公開粉絲見面會

今年4月完成首個自駕戶外演唱會的鄭中基（Ronald），獲得好評如潮，不少粉絲意猶未盡，都期望有更多機會與Ronald近距離見面，所以鄭中基順應民意「急市民所急」，在今天（9月1日）宣布將於9月17日於海洋公園舉行個人首個公開粉絲見面會。

Ronald上一次舉行粉絲見面會，已要數到2010年與fans club會員「堅粉」的私人聚會。

同場加映：七仙羽專訪

Ronald表示：「相隔11年，一直都想舉行粉絲見面會，為答謝粉絲支持，礙於去年疫情嚴重而不得不卻步，直到近日疫情放緩，加上找到合適的場地，適逢機動電視台破30萬訂閱，所以決定舉行公開粉絲見面會。」

至於見面會內容，Ronald直言想保留一些驚喜，而今次見面會係任何人均可，「堅粉」優先報名，詳情留意鄭中基Facebook專頁。

機動電視台粉絲見面會（優先堅粉報名）

【活動詳情】

日期及時間：9月17日（星期五）晚上8時正

地點：海洋公園怡慶坊

票價：費用全免（優先堅粉優惠）

【報名表格】

網上報名表格於2021年9月3日（星期五）中午12時正發布。連結可在鄭中基Facebook專頁以及機動娛樂Facebook專頁公布。