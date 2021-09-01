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【開學日】教育局指有意或已接種教師比率達7成　暫未有學校申請全日面授

社會 11:51 2021/09/01

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楊潤雄指暫未收到有學校申請全日面授，呼籲老師自願接種。(資料圖片)

暑假結束，莘莘學子今日（1日）開學，教育局長楊潤雄表示，雖暫未有學校恢復全日面授課堂，但有意或已接種疫苗的教師比率已達至7成，官校更有逾9成教師已接種。

點擊即看開學日情況：

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楊潤雄出席寶血會思源學校開學禮後表示，暫沒有收到學校恢復全日面授課堂的申請，但稱7月的學校調查顯示，有意或已接種疫苗的教師比率已達至7成，據了解當中大部分已完成接種，官校更有逾9成教師已經打針，當局下星期會再向學校收集數據，了解教職員和學生接種情況，目前不會強制教師打針，仍以自願形式呼籲接種

有意見指未能打針的小學和幼稚園學生，可改由家長接種疫苗，以符合全日恢復面授課堂的門檻，楊潤雄指，難以一概而論父母接種疫苗能否代表學生具有足夠的保護，故暫未有相關決定。

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責任編輯：陳麗娜

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