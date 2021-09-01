【硫酸襲擊】後輩學生時期沒說敬語懷恨在心　日男東京地鐵站潑硫酸致1人毀容

▲ 日男東京地鐵站向一名大學後輩潑硫酸。

日本東京一個地鐵站8月24日發生一宗淋潑腐蝕液體案。一名25歲男子突然用硫酸迎面襲擊正在乘搭扶手電梯的22歲上班族，致男子臉部和眼睛嚴重灼傷，另一名女子受輕傷，然後逃離。警方事後全國通緝男子，並透過閉路電視追查，終鎖定疑犯將其拘捕。據悉，疑犯與被害人有過節，被害人為疑犯的大學後輩，曾因學生時期沒說敬語而被疑犯指責。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

綜合日媒報道，8月24日晚上約9時，一名身穿黑衣的男子於東京港區的白金高輪地鐵站內，手持裝有硫酸的玻璃樽，突然撥向一名乘搭扶手電梯的22歲男性上班族，導致男子面部嚴重灼傷，需要至少治療半年，附近一名34歲女子因踩到地上的硫酸滑倒，腿部受輕傷。男子犯案後馬上逃離現場。

▲ 疑犯手持裝有硫酸的玻璃樽，突然撥向一名乘搭扶手電梯的22歲男性上班族。

警方透過閉路電視追查，發現疑犯一直尾隨受害人入地鐵站，然後在超越被害人時潑灑硫酸。警方鎖定疑犯為25歲花森弘卓，於27日發佈疑犯照片全國通緝。最後於28日在沖繩縣發現疑犯將其逮捕。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

據悉，疑犯曾與受害者有過衝突，二人於大學同屬電影社團，是前後輩關係。受害人供稱，他於7月下旬曾遇見花森弘卓，當時花森向受害人表示不滿他大學時期態度差。另外，學生時期受害人曾沒用敬語地叫：「喂！花森」，而被花森警告應該叫「花森前輩」。

最新影片推薦：「BPA-FREE」不一定安全 9款不含BPA、BPS膠水樽

以往水樽常見成份BPA（雙酚A），被發現會影響内分泌，引起早熟等的問題，所以已經被禁用。有很多製造商因此轉用BPS、BPF等化學品代替，但仍然存在風險。TOPick近日在大型百貨公司、運動商店等，檢視市面出售的25款水樽，當中有9款列明不含BPA、BPS。

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣