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【硫酸襲擊】後輩學生時期沒說敬語懷恨在心　日男東京地鐵站潑硫酸致1人毀容

健康 12:12 2021/09/01

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日男東京地鐵站向一名大學後輩潑硫酸。

日本東京一個地鐵站8月24日發生一宗淋潑腐蝕液體案。一名25歲男子突然用硫酸迎面襲擊正在乘搭扶手電梯的22歲上班族，致男子臉部和眼睛嚴重灼傷，另一名女子受輕傷，然後逃離。警方事後全國通緝男子，並透過閉路電視追查，終鎖定疑犯將其拘捕。據悉，疑犯與被害人有過節，被害人為疑犯的大學後輩，曾因學生時期沒說敬語而被疑犯指責。

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綜合日媒報道，8月24日晚上約9時，一名身穿黑衣的男子於東京港區的白金高輪地鐵站內，手持裝有硫酸的玻璃樽，突然撥向一名乘搭扶手電梯的22歲男性上班族，導致男子面部嚴重灼傷，需要至少治療半年，附近一名34歲女子因踩到地上的硫酸滑倒，腿部受輕傷。男子犯案後馬上逃離現場。

疑犯手持裝有硫酸的玻璃樽，突然撥向一名乘搭扶手電梯的22歲男性上班族。

警方透過閉路電視追查，發現疑犯一直尾隨受害人入地鐵站，然後在超越被害人時潑灑硫酸。警方鎖定疑犯為25歲花森弘卓，於27日發佈疑犯照片全國通緝。最後於28日在沖繩縣發現疑犯將其逮捕。

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據悉，疑犯曾與受害者有過衝突，二人於大學同屬電影社團，是前後輩關係。受害人供稱，他於7月下旬曾遇見花森弘卓，當時花森向受害人表示不滿他大學時期態度差。另外，學生時期受害人曾沒用敬語地叫：「喂！花森」，而被花森警告應該叫「花森前輩」。

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責任編輯：羅嘉欣

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