【海邊放生】不忍帶卵紅花蟹被煮買下到碼頭放生　港女：生多啲蟹造福人群

▲ 港女買帶卵紅花蟹到碼頭放生，希望「生多啲蟹造福人群」。

不少人認為放生動物是「行善積德」。日前一名港女在網上發文，指在街市攤檔見到兩隻帶卵紅花蟹，不禁起了惻隱之心，於是買下並帶到碼頭放生，表示「想兩隻蟹生多啲蟹出嚟，將來分幾隻畀我食」，貼文引起網民熱議。

該名港女於Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」發文，指看到街市攤檔出售兩隻帶卵紅花蟹，「先是起了惻隱之心，然後是不安好心」，遂問店主兩隻蟹「係咪有咗」，並好奇「如果放返落海會唔會生到」。

店主回答指放回海中「會散到春」，並提醒事主要盡快放生，又稱兩隻蟹在東龍島一帶捕獲，但無必要放回「家鄉」，「搵到個窿匿埋就得」。事主聞言欲買下兩隻蟹，店主隨即問道「使唔使買够六隻？好意頭啲」，但事主則表示自己並非為積德，

唔使講意頭架，放生係想兩隻蟹生多啲蟹出嚟，將來分幾隻畀我食。

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事主買下兩隻蟹後，向店主借了剪刀，將兩隻蟹街市附近一個碼頭，剪去蟹身的尼龍繩，並將兩隻蟹放回大海。她形容：

其中一隻蟹鬆縛後舉起一隻鉗，彷彿在振臂高呼：「我自由了！」

她又希望，兩隻蟹回歸大海後順利找到居所，適應新環境，生養眾多造福人群。

帖文引來熱議，網民對於事主的做法反應兩極，有人認同事主的行為，大讚她有愛心，「畀個機會佢生存係好好嘅事，佢生唔生存到我唔知，但係起碼佢有個機會生存」。但亦有人認為不應胡亂放生，「下面多網多垃圾又油污放都未必生」。

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責任編輯：羅嘉欣