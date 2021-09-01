【拾荒致富】媽媽辭職執垃圾月賺3萬　用1招尋寶養活4孩：完全不覺得尷尬

▲ 美國一位媽媽靠執垃圾養活4孩。

執垃圾竟可致富！美國德州一名32歲媽媽4年多前開始在垃圾堆中尋寶，找到許多被人扔棄的化妝品、玩具、書本及首飾等，於網站售出之後，發現一週竟可賺1000元美金（約7800港元）。她決定辭去餐廳工作，改以「執垃圾」養活4孩。

辭職執垃圾月賺3萬

綜合外媒報導，美國媽媽Tiffany Sheree偶然在YouTube上看到別人在垃圾堆尋寶的影片，在2017年首次嘗試執垃圾，運氣不錯，找到價值高達1200元美金（約9300港元）化妝品。持續一段時間之後，她發現執垃圾帶來可觀收入，決定辭去餐廳侍應的工作，駕車到處尋寶：

我通常星期一至五送完小孩上學後，便會到處翻找垃圾桶。過程十分有趣，我很享受，完全不覺得尷尬。

為了提高尋到寶物的機率，Tiffany專門在知名品牌、精品店或大型百貨公司外執垃圾，曾撿到廚具、電子產品、被商家棄置的名牌袋，甚至有全新Airpods等。某些商品只是包裝輕微破損，內裏仍然完好無缺，Tiffany會以低價放到網上出售，網民反應踴躍。

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執垃圾成親子活動

從她設立的網站可見，商品種類繁多，有化妝品、育兒用品、寵物用品及首飾等，看起來十分新淨，有些更未拆封，物品標價大多為30多至50多港元。現時「執垃圾」成為Tiffany一家的親子活動，丈夫及小朋友都會一起尋寶：

我們家至少75%家俬都是在垃圾桶發現，從梳化到桌椅到裝飾品都有。

她強調執垃圾在德州是合法行為，認為此舉有助減少垃圾量。有反對者批評這樣是偷竊行為，Tiffany則反駁指垃圾最終都會被送往堆填區，自己把它們「拯救出來」，不應被貼上骯髒、下流等標籤。

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責任編輯：王明芳