【政府公關】去年批出4000萬元推廣「香港重新出發」惹爭議　政府強調價格相當合理

▲ 港府早前以「香港重新出發」為題，邀請國際公關公司投標，最終由Consulum FZ LLC（Consulum）以6,289,215美元（約港幣4874.3萬元）中標。（資料圖片）

政府去年就「香港重新出發」主題，向一間全球策略及傳訊顧問公司，批出逾4000萬港元公關合約，事件引發社會爭議。署理民政事務局局長陳積志，今早在立法會回應議員口頭質詢時，強調今次價格相當合理。

政府在去年6月經公開招標，向全球策略及傳訊顧問公司Consulum FZ LLC（Consulum），就「香港重新出發」主題批出為其一年公關服務合約，合約價值約為640萬美元，折合約4900多萬港元；而最終付款額約為570萬美元，折合約4400多萬港元。

署理民政事務局局長陳積志表示，受2019年反修例示威和疫情影響，為使香港重新與世界接軌，協助港府針對特定海外市場，制訂全球公關宣傳策略，強調有關工作並不能靠重新調配現有人手處理。他又指，在世貿有關政府採購協定的規則下，政府必須讓本地和海外承辦商，均能公開、公平競爭。

他透露，截至去年5月15日招標當日，新聞處共收到7份標書，負責評審的委員會有關評分制度，考慮服務規格內容、投標者相關經驗及價格建議等。他表示，政府去年6月向有關公司批出為期一年合約，而早前在協議不收取額外費用下，將合約期延長一個月。

他又強調，即使合約性質相類似，價格亦可相差很大，不能作直接比較，重申政府認為今次價格相當合理。

提出質詢的議員麥美娟質疑政府認為「外國月亮特別圓」，又反問是否要花4000多萬港元，才會知道本港是宜居城市。地產及建造界議員石禮謙則認為，應邀請審計署署長以審計角度，去審視今次是否值得使用4000多萬港元。

陳積志回應指，政府最初估算需要750萬美元，強調現時價格已比估算為低；而有關公司亦在全球14個國家進行詳細調查，包括一對一談話訪談，以及就宣傳策略提供意見。

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記者：胡偉明