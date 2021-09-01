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【開學】公社科於中四級起逐步推出　楊潤雄：教師及校長均須就新科參與負責

社會 12:18 2021/09/01

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教育局局長楊潤雄今（1日）表示，局方早前已安排公社科教師培訓及提供簡報教材，強調教師須對自己在新科參與負上專業責任。（資料圖片）

今日（9月1日）開學，高中新學年於中四級推出公民與社會發展科，逐步取代通識科。教育局局長楊潤雄今表示，局方早前已安排教師培訓，並提供12套公社科課題內容的簡報，教師教學時可根據簡報作出適當調節，強調校長、副校長、科主任和教師，對自己在新科目的參與，要負上專業責任，教育局有需要時會提供專業意見及輔助，亦會持續安排探訪和視學。

當局早前亦要求學校在8月底或以前提交國家安全教育報告，楊潤雄指，部分學校仍未提交，期望學校能訂立方案，在《國安法》下管理學校，做好國安教育。

對於移民潮令教師和學生數目減少，楊潤雄稱，對香港發展有信心，呼籲市民移民前考慮清楚，強調會與學界討論應對學生人口變動的方案。

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責任編輯：馮琪雅

楊潤雄 教育局 移民 人口

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