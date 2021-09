【取消場地】藝術中心取消提供場地　何韻詩演唱會取消：有天有地就有舞台

歌手何韻詩(HOCC)原定於本月8至12日,假香港藝術中心壽臣劇院舉行演唱會《你尚未成為的》Hocc Shouson Live 2021,奈何HOCC今日在Facebook宣佈,香港藝術中心以場地租借合約條款中,危害公眾秩序或公共安全為由,臨時取消場地提供。

何韻詩早前宣布將於9月8至12日,在香港藝術中心壽臣劇院舉行演唱會《你尚未成為的》Hocc Shouson Live 2021,並於8月13日早上10時公開發售門票,短短兩分鐘已全場售罄。

藝術中心取消借場

不過,HOCC與團隊隨即宣布於尾場的演出(9月12日)將會進行網上售票直播,阿詩近日亦積極為演出進行採排。

但於今日(9月1日)正午,阿詩於社交網站以「重要聲明」為題宣布消息寫道:「我們非常遺憾地宣佈,昨日收到香港藝術中心以場地租借合約之條款22(c)為由,臨時取消我們於2021年9月6日至12日租用壽臣劇院作為何韻詩《你尚未成為的》Hocc Shouson Live 2021 表演場地的預訂。」

該條款列明,若租用人未能遵守或履行本條款和條件的任何規定,或者在租用過程中可能危及公共秩序或公共安全的情況下,管理人可以在不通知的情況下取消已確認的預訂並終止租用場地。

由於香港藝術中心並沒有提供任何證據及解釋,說明演出在哪方面觸犯此規。

經HOCC一再查問之下,香港藝術中心僅回覆:「The management of the Arts Centre is duty bound to observe closely the recent developments in society and the laws concerned」,其大意即藝術中心的管理層有責任密切留意社會的最新發展及相關法律,但卻未有進一步的具體解說。

阿詩表示:「對於香港藝術中心的這次通知及決定,我們堅決反對,亦無法認同。我們仔細檢視過是次演出的內容以及已公佈的宣傳資料,當中絕無危害公眾秩序及安全,以及觸犯法例的可能性。」

她更質疑:「不禁要問,香港藝術中心作為支持當代藝術的獨立機構,有效運作至今44年,如今能在毫無實質理據的情況下任意剎停已批准的租用資格,在往後的日子要如何走下去及面對公眾?」

有關實體票之退票安排詳情,團隊將於日內公布。

阿詩表示網上直播將會如期舉行:「埸地,有限,舞台,無限。在無法解釋的突變和紅線下,尚未成為的Show,不受場地所限的網上直播Live Stream,將如期於9月12日晚上8時進行。正如疫情不能取消春天,音樂是關不住的。有天有地,就有舞台。要是還可繼續唱,我們谷底照開張。」