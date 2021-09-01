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【東京殘奧】梁育榮奪銅指賽前沒想過仍能在單打得牌　獎牌對他意義非凡

社會 12:37 2021/09/01

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梁育榮奪銅：賽前沒想過自己仍能在單打得牌，獎牌對他意義非凡。（香港殘奧會圖片）

香港運動員梁育榮在東京殘奧硬地滾球混合BC4級與中國的鄭遠森合演銅牌戰，兩人爭持激烈，鬥到最後一局最後一球，梁育榮最終憑最後一球以5:4取險勝對手，為香港再添一面銅牌。

梁育榮賽後接受訪問表示，以自己這個年齡打到四強已經很高興，加上近年其他國家冒起，爭取獎牌愈發困難，這面獎牌對他而言更有意義。

被問到比賽尾段關鍵一球的心情，梁育榮說：

最後一球同自己講，要做到暢順，最後拿到關鍵一分

最終，梁育榮在壓力下打出漂亮一球，成功擊敗對手，興奮得向天高呼，難掩激動心情。

患有先天性多發性關節彎曲的梁育榮，在過去四屆殘奧累積了3金1銀，雖然今屆衛冕失敗，但在今屆奪銅同樣令他興奮。梁育榮表示：

拿到這面獎牌真的好開心，賽前沒想過自己仍能在單打拿到獎牌。

同場加映：小孩眼睛被鎅刀所傷險盲，眼科醫生拆解意外急救方法：

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記者：李榮忠

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