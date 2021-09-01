【開心大綜藝】何依婷受罰見刑具驚到喊　陳嘉桓被淋冰水美好身段盡現

▲ 《開心大綜藝之暑假玩到盡》

TVB綜藝節目《開心大綜藝之暑假玩到盡》將於本周日（9月5日）播出第3集，這集女嘉賓的陣容依然鼎盛，首先有「鐵腳」林秀怡、再有「回歸」的蔚雨芯、陳嘉桓、朱智賢，以及四大新血：何依婷、邵珮詩、關嘉敏、《#後生仔傾吓偈》主持杜穎珊！

男子組方面，除了「鐵腳」楊潮凱及翟威廉會擔任隊長外，還有另一「鐵腳」周志康以及新血大隻仔伍禮騫。

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上一集製作組大發慈悲，輸家大懲罰由著羽絨、戴冷帽食麻辣火鍋「降呢」至被趕落水；正當以為製作組轉性之際，第三集卻來個大反轉，還未正式玩遊戲前已有大懲罰環節。

今集眾嘉賓的Call Time（隊長除外）原來暗藏玄機，製作組事先預備了5款「天堂」與五款「地獄」級別早餐招呼眾人，首名抵達場地嘉賓可享用豐盛龍蝦火鍋，齋聽名都覺得飽肚；而最後兩名抵達場地者，則要接受終極大懲罰。

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何依婷當場爆喊

結果，何依婷及陳嘉桓因為遲到最多故要分別接受「夾衣夾」及「冰水兜頭淋」懲罰，期間並發生小插曲。

事緣予人感覺弱質纖纖的依婷，一見到「刑具」衣夾時即露出一款可憐樣，現場工作人員指她一度掩面伏在枱上，正當眾人疑惑之際，才知道依婷原來驚到喊，由於始料不及，眾人不知如何是好。

最後主持之一的林盛斌（Bob）決定「收回成命」放生依婷，依婷成功避過一劫。由於Bob開了「免死」先例，之後嘉桓出場接受懲罰時，現場起哄著嘉桓開口求饒，不過嘉桓卻心口掛個勇字，著翟威廉「放馬過來」，結果翟威廉果然毫不憐香惜玉整桶冰水照頭淋。

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因為首兩集表現而以「瘋狂、搞笑」見稱的「暑假玩到盡」戰隊，今集繼續大玩特玩，主持人Bob亦繼續冇執輸，與眾人開行Turbo水戰之餘，更首度剝衫露腩。

他並強調自己同樣擁有六舊腹肌；由於表情及肢體動作充滿喜劇，成功掀起全場高潮。

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