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【不孕搶嬰】18歲女大生意外懷孕臨盆在即　不孕症姐姐搶B：你濫用生仔能力

親子 12:40 2021/09/01

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不孕姐姐欲搶妹妹孩子的撫養權，妹妹拒絕反遭家人冷待。

雖然家人應該互相幫忙，但要求太過分也讓人難以接受。近日外國一名18歲少女懷孕34周，她患有不孕症的姐姐得知消息後，竟不停要求領養她的孩子，甚至少女的父母也贊成交出撫養權予姐姐，當她拒絕時，姐姐竟怒罵﹕「你在濫用你生孩子的能力」。

有18歲女網民在社交平台「Reddit」透露，35歲的姐姐一直渴望生兒育女，惟受不孕症之苦，至今都無法擁有自己的孩子，於是萌生領養的念頭。剛升讀大學的女網民近日發現自己懷孕，於是把消息告知家人，沒想到姐姐卻情緒失控，要求女網民生了孩子後交給她撫養，

這不公平，你在濫用你的生育能力，應該放棄那個小孩，把他讓給我，你過好你自己的生活。

拒絕姐姐要求遭家人冷待

現時懷孕34周的女網民，無法放棄自己的親生骨肉，臨盆在即也沒有答應姐姐的要求。然而姐姐仍不斷說服她讓出孩子，甚至提出成為孩子的共同監護人，每周把小孩交給姐姐照顧2日，某天又告知她，自己已準備好領養的資料，「你還年輕，孩子給我養」。女網民覺得十分困擾，只得繼續嚴正地拒絕，

我明白你不能生小孩的感受，但你的不孕症不是我該解決的問題，我不會把孩子給你，請不要逼我。

不料，女網民的父母也支持姐姐，在聽到她的說話後，反認為她麻木不仁，紛紛開始冷落她，令她不知所措。

不過，網民對此持不同意見，有人認為女網民只有18歲，質疑她是否有能力照顧好孩子，但亦有人認為，年輕也不代表要把孩子送給姐姐。

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