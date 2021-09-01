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【酒店住宿】帝苑9月Staycation歎水療按摩SPA低至4折　吃足5餐兼享行政酒廊禮遇【內附連結】

休閒消費 12:49 2021/09/01

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熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

帝苑酒店水療按摩SPA優惠低至4折。（網上圖片）

疫情底下，Staycation成了香港人最大的娛樂，到不同的酒店享受一下，感受置身海外的旅遊樂趣。尖沙咀帝苑酒店（The Royal Garden）推出9月激減Staycation優惠，可選擇食足5餐，還有Sky Club水療按摩SPA優惠低至4折，大家豈能不好好歎一番！

    點擊圖片放大
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尖沙咀五星級香港帝苑酒店的9月激減Staycation包含的優惠非常豐富，住宿包自助餐或食足五餐，如果只選擇自助早餐，最平$682就可以入住；想一飽口福的話，住客可以歎盡免費下午茶、晚間雞尾酒、開胃小菜、宵夜套餐及於酒店Crown Club或The Greenery享用早餐，還可以在Lounge內享用Crown Club行政酒廊禮遇，折後$1,155起，人均只需$577.5！對於自助餐控，必不能錯過豪華客房連自助早餐及雅苑座二人自助晚餐的優惠，還可以享用迷你酒吧，原價$2,485現減至$1,529起。

此外，帝苑酒店的得獎越南餐廳Le Soleil向來深受歡迎，酒店亦推出了越．泰住宿套餐，客人可以免費升級至豪華客房及免費享用早餐外，更可於Le Soleil享用越泰四道菜晚餐及歡迎茶點。另外仲可以用優惠價去酒店做SPA鬆一鬆，想去Staycation可以考慮一下帝苑酒店啦！有興趣可於網上預約

喜歡做SPA的朋友，可以考慮酒店Sky Club水療按摩SPA優惠，有多個按摩體驗供選擇，部分優惠套餐更包午餐及健身室、花茶及小食，現時預訂低至41折，預約網址

記者︰梁靜詩

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