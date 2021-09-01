【全民造星IV】193妹郭嘉盈+余潔滢成功入圍　花姐自選大熱女團名單【內附多圖】

▲ 《全民造星IV》公布女團名單。

ViuTV《全民造星》過往三季分別成就了人氣一時無兩的男團MIRROR及ERROR，掀起全城追星熱潮。今年再度舉行的《全民造星IV》將會透過一系列嚴格訓練選拔出一隊全能女團，並將整個血淚交織過程完全呈現觀眾眼前。ViuTV今日舉行記者會，率先介紹《全民造星IV》96強女團參賽者。

《全民造星IV》今次將透過一系列嚴格訓練選拔出一隊全能女團，早前試鏡時共有4000份表格報名面試，而公開面試日時，阿Dee女友文芊、100毛主播利君牙及ERROR成員193妹妹郭嘉盈（Michelle）都有亮相。

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「妹妹組」成焦點

不過今日正式公布名單中，利君牙和文芊都未能入選，而193妹妹Michelle則成功入圍，「妹妺組別」還有歐陽巧霖、余潔滢。其他焦點還有曾參加《造星III》的鄭嘉欣（Christine）、曾跟許廷鏗同屆參加《超級巨聲》的趙展彤，以及曾參加ViuTV選美真人秀節目《Good Night Show廣告女皇》的劉展翹（Jackie）。

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今日亦公布評判名單，包括強尼、許廷鏗、鄭融、朱柏康和當奴。曾任《造星》評判的強尼，坦言今次是參賽者年紀最細的一屆，最細只有16歲，18歲以下也有不少。」

他表示：「年紀細也有好處，是她們都是白紙，不知道訓練兩個月後會有何改變。」他稱暫時未有心水，笑言有96個參加者，認人都要時間。「印象是很多人都靚，女團不一定要靚，但她們都有令人會喜歡的外表，我更好奇這個年紀的女生會喜歡甚麼類型的表現。」

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花姐：希望唱跳勁過MIRROR

而作為女團經理人的戴穎（Ｗing），首次加入《全民造星》自言有好大壓力：「我都有個責任，在節目中其實自己學了好多，如花姐、導演及團隊都齊心落力，令件事可以做到最好。」

花姐笑言至今未能記到全部名字，只記到上年曾參加的成員，被問到心水，花姐透露：「我幾鍾意方方、子涓。」她曾說過如選到適合成員便不會做女團，現時也是此想法：「如兩個月都訓練不到便不會勉強。」Wing就指要令她們成功選拔才是壓力：「要成為明星，才藝以外，如何跟人相處，有強大心理質素也是重要。」

花姐就期望：「香港好久沒有唱跳好勁，亦可以持久發展下去的女團，當然希望她們跳得勁過MIRROR，同時可以識做戲，初初MIRROR都有許多不足，我們那時也未有經驗，希望今次的女團能受夠壓力，將來出到去也可以承受不同壓力。」

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導師許廷鏗、梁祖堯說到挑選入圍者的準則則相近，要看參加者的吸引之處，Alfred說：「視乎在舞台上有甚麼特性或模樣，令我感覺非看她不可，另外心地好亦很重要。」

梁祖堯許廷鏗爭人

梁祖堯認同心地善良是重點，因為表演者將來要肩負使命，傳遞很多訊息予觀眾，「某些人純粹想表演，純粹想紅的人，我不會要。」在旁的許廷鏗附和：「如果想純粹取悅他人的表演，可能一兩次會騙到人，但長遠發展要靠內在。」

由於準則相近，二人表示預計會「爭人」，問誰會讓步？梁祖堯：「沒有讓步㗎，快按鈕之嘛，它的機制是沒有讓步此回事。」許廷鏗即笑言練習手眼協調「如果那參加者演戲上有潛能，我會交比阿祖，等他發揮。」梁祖堯謂：「子涓去年參加時屬於A組，我會覺得跟Alfred比較好，她會學到更多。」

許廷鏗跟梁祖堯曾表示不喜歡參加者刻意討好自己，許廷鏗：「應該被淘汰晒，一開始有4千幾人面試，這數字很有趣，跟當年參加《超級巨星I》一樣的篩選方式，第一天同樣是百人初選，好似12年前的事再從演一次，而我的角色身份改變了，但那份感動依然在。」

至於心水之選，許廷鏗欣賞當年一起參加《超級巨星I》的趙展彤（Jackie），「初選時我對他很嚴謹，覺得他沒多進步，更搞到他哭起來，但他最終經歷一些事學懂人事處理，或者明白表演時為何縮埋一邊。」

梁祖堯即比較欣賞音樂劇演員阿LING，「她有4個小朋友，最大的女兒已經18歲，我覺得她是好好示範，告訴大家追夢無分年紀，她有能力、有條件和自信，所以我對她有私心。」

記者：梁樂欣、陳淑霖

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