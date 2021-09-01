【億元毒品】警破1.4億元毒品案拘15人　毒販以搵快錢筍工招攬年青人

▲ 警破1.4億元毒品案拘15人，毒販以搵快錢筍工招攬年青人。（黃傑偉攝）

警方於本月25至31日展開反毒品代號「沙鷗」行動， 行動中拘捕13男2女，年齡介乎21至37歲，檢獲毒品包括可卡因及大麻，市值 1億4,700百萬。

毒品調查科(行動)第三隊高級督察吳嘉倫指，警方於去年復活節及聖誕節展開反毒品代號「沙鷗」行動，成功打擊販毒活動。毒品調查科今年暑假，聯同西九龍總區、水警總區及新界南總區，再次展開「沙鷗」行動，行動於8月25至31日，警方於本港多區共拘捕13男2女，年齡介乎21至37歲，被捕人報稱髮型師、文員、裝修工人及無業。被捕人涉嫌販毒、藏毒及管有第一部危險藥物罪。

行動中檢獲162公斤毒品，包括124.9公斤可卡因、1.2.公斤大麻、6克大麻油及4公斤名為第一部毒藥非那西丁。估計市值1億4,700萬港元。

警方調查發現毒販於網上以圖片及關鍵字，例如大麻420等字眼在網上社交平台兜售毒品，警方不僅以放蛇方式行動，更以情報主導打擊毒品源頭，分別於新界南及新界北，搗破4個毒品儲存倉庫，檢獲124.9公斤可卡因、1公斤大麻及4公斤非那西丁，行動中並拘捕6人。被捕15人當中10人暫被控販毒罪其餘5人保釋候查。

警方留意到被捕人年紀偏輕，而年青人吸食大麻亦有上昇趨勢，毒販會於網上以搵快錢筍工招攬年青人，會美化吸食大麻行為，令年青人誤以為吸食大麻無害，警方必須重申大麻是毒品，而吸食大麻一定會對身體造成傷害，吸食及管有大麻均屬違法。一經定罪可被判監7年及罰款100萬元，而販毒罪可被判終生監禁及罰款500萬元。 警方指販毒罪集團為避免刑責會誘使年青人於工廈單位儲存毒品，及唆使年輕人販運大量毒品，而年青人未能察覺事件嚴重性，當發現時為時已晚未能抽離。

警方呼籲年青人搵工要審慎，不要誤信有筍工可搵快錢，及不要受朋輩引誘唆擺因貪一時之快心存僥倖，因一旦被捕，所要面對長期20至30監禁。而任何人如利用年青人販毒，警方會引用危險藥物條例 向法庭申請加重刑罰。 最後警方呼籲市民如發現毒品活動，可致電警方24小時熱線25271234。

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記者：黃傑偉