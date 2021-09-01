【星二代學校】高齡媽媽車婉婉陪兒子K2開學　讀老牌幼稚園易入聖保羅男女

▲ 車婉婉連續兩天陪兒子開學體驗K2生活。（IG圖片）

新學年開學，部分幼稚園已率先於8月底開學，包括高齡媽媽車婉婉的兒子Justus（花名BBQ）就讀的幼稚園，BBQ今學年升K2，昨日（31日）車婉婉就陪兒子返學，一起體驗K2生活。婉婉在IG上載相片分享兒子的返學情況，並感慨說兒子大得好快。

車婉婉以42歲高齡誕下兒子BBQ，轉眼間兒子4歲大升讀K2，婉婉在社交平台經常分享「高齡日誌」，她連出兩個帖文分享陪兒子開學的情況，見到BBQ沒有哭鬧，孭起綠色書包興奮上學，更多次做出V字手勢，好神氣！

▲ 車婉婉陪兒子回校，認識老師和同學。（IG圖片）

婉婉表示，在正式開學日前，學校安排了適應日，讓家長陪伴小朋友回校，一起體驗K2生活。當日的活動除了讓小朋友多加認識同學仔和老師，還會帶各位父母行勻幾層樓，並送了兩段經文給各位小朋友及家長，婉婉大讚是「非常Good嘅Message」。

希望BBQ先生喺校長以及各位老師帶領之下，能好好接受教導，渡過愉快的幼稚園生活。不捨， Q MaMa仍需放手……往後日子就有勞各位老師，BBQ先生就交托給你們，辛苦了！

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不捨得兒子大得太快

婉婉指兒子見到老師和同學都非常熱情，BBQ又多次問她為甚麼要升K2，婉婉答︰「因為你大個仔囉！」媽媽內心非常不捨兒子大得太快，「真係大咗好多……囝囝，你可唔可以唔好大得咁快呀……please！」放學後，婉婉帶兒子慶祝K2返學大日子，還獎勵他食窩夫和飲朱古力奶。

祝各位小朋友同埋爸爸媽媽都開學順利，學業進步，快快樂樂！

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從相片中見到BBQ入讀老牌名校聖公會幼稚園，1945年創校，現位於銅鑼灣。該校前名為聖保羅男女附屬學校附屬幼稚園，後來改名為聖保羅私立幼稚園，至1953年才改現名聖公會幼稚園。

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雖然該校現時與聖保羅男女中學附屬小學及聖士提反書院附屬小學沒有直接關係，但升小紀錄極佳，出名能入讀傳統名校，尤其易升讀聖保羅男女中學附屬小學，很多心儀聖保羅男女的家長，一早就安排子女入讀聖公會幼稚園，以提升機會。

▲ 聖公會幼稚園於1945年創辦。（香港經濟日報資料圖片）

根據學校網頁顯示近3年的升小概況，不少畢業生能升讀直私名校包括聖保羅男女中學附屬小學、聖保羅書院小學、拔萃男書院附屬小學、拔萃女小學、聖士提反書院附屬小學等。官津校方面，也有不少人派往區內名校瑪利曼小學、番禺會所華仁小學、軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）等。

學費方面，現時聖公會幼稚園全年學費為$51,020，分10期繳交，相信對於心儀傳統名校的家長來說，聖公會幼稚園的學費絕非天價。

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責任編輯︰王明芳