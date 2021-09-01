告別公大更名香港都會大學　展現全面發展優勢迎新里程

香港作為國際大都會，全面的人才培訓對保持競爭優勢至關重要。甫創校即為全民提供遙距教育的香港公開大學（簡稱「公大」），在21世紀初因應政府政策，積極發展全日制面授課程並成為大學聯招（JUPAS）的一員，近年也在研究範疇屢創佳績，逐步演變為全方位發展的綜合型大學，提供學士、碩士以至博士學位課程。有感舊校名未能反映現有定位，促使校方為大學重新命名，經決議選出「香港都會大學」的新校名，由今日起連同新校徽正式採用，標誌着大學步入全新里程。

踏入9月新學年，港人熟悉的公大迎來了新蛻變——這所年輕而充滿活力的大學，自今天起正式易名為「香港都會大學」（簡稱「都大」），以全新面貌在大學教育及學術研究領域，為本港以至國家作出更大貢獻。

▲ 都大積極推展全日制課程，其中創意藝術課程不但備受莘莘學子歡迎，教學團隊中更不乏業界精英，培育出不少優秀學生。

重新命名 消除誤解

見證並參與整個重新命名歷程的校董會主席黃奕鑑回顧稱，公大於過去32年發展迅速，同時配合本港教育進程，在遙距課程的優良傳統以外發展全日制面授課程，並主要通過JUPAS取錄學生，收生制度與八間資助大學沒有分別。此外，大學亦提供碩士以至博士研究式課程等。現時，大學更籌備在大灣區9個內地城市之一的肇慶興建新校，進一步推動區內的人才培訓及研究。有見公大近年的發展，如果仍然繼續沿用「公開大學」的名稱已不合時宜，更甚是引

來誤解，對學生與畢業生不公平。



「不少畢業生反映在求職期間，遇到僱主仍誤以為公大是只開設兼讀制課程或提供遙距教育的大學。」黃主席坦言，雖然校方一直致力透過不同渠道作出澄清，惟校名深入民心，令類似的情況不時發生。

▲ 都大每年均會舉辦大型就業展覽，為僱主帶來吸納人才的機會，同時讓準畢業生尋獲理想職位。

領軍都大 回應期許

黃主席闡釋，為關顧學生和畢業生的感受，也避免社會各界對大學的辦學性質及課程發展有所誤解，校董會遂於兩年前啟動為大學重新命名的程序，諮詢校內外意見，並公開徵求校名，經層層篩選後，終選出「香港都會大學」為新校名，既展現大學課程一貫緊貼國際大都會人才發展的優勢， 也蘊含「會師」及「會合」的意思， 彰顯人才薈萃， 相信可讓大學在公眾心目中的定位更為清晰。



在敲定更名後履新的校長林群聲教授將肩負引領教職員邁進大學發展新階段的重任。他直言公大的名稱，或令部分人並未了解到這已是一所發展全面的綜合

型大學，重新命名正可減少不必要的誤會，對學生日後尋找理想的事業路向亦有幫助。「隨着換上新名稱，社會各界也會更期待大學未來的發展及所得成果，對整體課程質素及教學團隊的要求亦會提高，我會竭盡所能推動都大繼續發展及進步，令同學將來畢業可學有所成，也讓畢業生對身為都大一分子感到驕傲。」

▲ 都大一向重視學生的全人發展，故經常鼓勵學生參與義工服務及交流活動。

靈活自主 與市場接軌

為達至上述目標，林校長續說，上任後率先確立3大發展方向，其一是為學生提供優質教育，助他們積極裝備自己，期望他們畢業後開拓理想的事業；其二是加強學生創新精神，鼓勵他們敢於創新，加強他們的就業能力以至創業能力；其三是培養學生成為良好的公民，而優化現有的通識教育將是重點項目。「大學團隊對行業發展及人才需求素具敏銳觸覺，能迅速應對市場所需，開辦適切的

課程，如早年開辦的護理學課程及近年開辦的物理治療課程，正為這兩大人手短缺的行業補充不少新血，並讓畢業生成為競相爭逐的人才。」

▲ 都大設有多功能訓練室，讓學生們可進行瑜伽、空中瑜伽、普拉提、全身阻力運動及徒手運動訓練課程。

此外，配合大學最新發展，早在更名都大前，該校已於2019年制定了5年策略發展計劃，提升教與學的質素是當中一大重點策略。林校長上任後成立了「教與學發展處」，將以往分散於不同部門的教與學活動集中處理，以進一步提升教學成效。「以深受歡迎的創意藝術課程為例，不少教學人員為業界精英，在專業層面富有經驗，對學生畢業後在職場發揮所長很有推動作用，如有學生數年前就在金馬獎取得獎項，為校增光，若大學在教與學範疇能為教學人員提供更大支援，相信能進一步提升教學成果。」

▲ 都大增添活動空間和康樂體育設施，讓學生享受豐富多采的校園生活。

「告別『公開大學』之名，我們常被問及改名是否代表都大不再推行遙距教育，有意『洗底』？事實並非如此，這所大學一向是兩條腿走路，在拓展全日制課程之餘，亦不會放棄有教無類的初衷。」林校長補充，除了開辦全日制本科生課程及碩士和博士研究式課程等，遙距課程仍是都大不可或缺的一部分，將繼續透過開放及靈活的教學模式，為有志進修人士提供優質高等教育機會。大學將成立新學院「公開進修學院」集中統籌遙距課程，貫徹落實雙槳並行的方針。

肇慶建校 加強交流

另外，都大計劃與肇慶市政府和肇慶學院合作，在當地興建新校園，並定位為應用型的教學研究綜合大學，有關計劃正待國家教育部審批。黃主席表示，作為大灣區的9個內地城市之一，肇慶坐擁大量綠色元素，也是旅遊及宜居城市，很適合培訓健康護理人才。都大希望將來可以在帶動本港與內地學生加強交流的同時，亦可協助解決當地以至大灣區的醫療護理問題，以增強港人到內地工作及居住的信心。

「香港的環境較狹窄，以現有的校園設施，未必能完全發揮都大的教學理念，在肇慶校區料可發揮得更全面，日後會鼓勵更多香港同學到肇慶交流半年至一年，享受校園生活，並了解當地最新發展以至就業及創業的機會，再決定未來的發展路向。」林校長稱，本港大學的辦學經驗及國際化管理制度，亦值得與內地同業分享，加上主要科目以英語授課，對有志開拓國際視野的內地學生尤為合適，也可達至優勢互補的效果。

▲ 隨着大學近年在研究範疇屢創佳績，林校長指都大將設立研究影響基金，繼續推動研究發展。

延續優勢 再創高峰

在研究工作方面，公大已連續6年在「本地自資學位界別競逐研究資助計劃」獲得最高撥款總額，成績亮麗。專擅環境化學和毒理學的林校長對此亦感欣喜，並透露未來將設立「研究影響基金」，鼓勵每個學院聚焦於一至兩項有初步研究基礎或成果的項目，集中資源進行研究，繼續推動都大的研究發展。

由公大過渡至都大，林校長形容，這是一所很特別的大學，全港只此一家，在全日制課程及遙距課程共同推展下，以多元學習模式為各個進修社群提供機會，在進修階梯拾級而上。「未來我會聯同校董會及一眾教職員共同努力，令都大更現代化、更優良，為香港社會作出更多貢獻。」

新校徽別具創意 展現都大特色

除了更新名稱，都大亦同時設計了新校徽。校徽整體設計煥然一新，當中的M和U兩個英文字母，正彰顯大學連繫社會的特色所在。



未及參與大學重新命名歷程的校長林群聲教授坦言，很高興上任後有機會處理新校徽的設計事項。大學邀得著名設計師陳幼堅負責創作，整體設計由大學的理念出發，帶出都大的獨特定位，令人留下深刻印象。

▲ 都大英文簡稱為HKMU，校徽設計選用了M和U︰M代表ME（我）；U代表YOU（你），寓意都大是一個將學生與社會及群體連接起來的平台。

「都大的英文簡稱為HKMU，校徽設計選用了M和U︰M代表ME（我）；U代表YOU（你），即是我和你，將兩個字母運用設計連繫一起，寓意都大是一個將學生與社會及群體連接起來的平台，由此反映大學一直積極回應社會的需要，銳意立足社會、貢獻社會。」林校長指出，沿用公大校徽的藍和綠兩色，既有傳承意念，也期望帶出跨越舊有的界限，突破常規，迎接未來的機遇和挑戰之意，展現大學對培訓人才的重視。

見證新校徽誕生的黃主席補充，專責團隊參考了很多世界著名大學及本地大學的校徽設計，發現不少歷史悠久的院校均以盾牌等較傳統圖案作為主體，都大卻一反這個傳統，採用大學的英文簡稱構成校徽設計，別具創新意念及現代化，令人耳目一新。

林校長又透露，全球不少城市亦設有都會大學，如日本、英國及美國等，有意構思聯同這些大學組成都會大學聯盟，建立國際網絡，讓同學及老師可透過與不同地區的大學交流，擴闊國際視野，互相取長補短。

▲ 最新落成的賽馬會健康護理學院內特設物理治療教研室，助學生掌握行業最新知識及技能。

（資料由客戶提供）