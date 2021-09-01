【媽媽打扮】靚媽KOL著吊帶背心湊仔　網民批衣著不得體︰做媽媽要自重

▲ 台灣一名KOL媽媽收到網民私訊，批評她衣著打扮不得體。

做了媽媽後不應失去自我，也可以打扮得漂漂亮亮外出。近日台灣一名KOL媽媽在社交媒體分享，收到網民私訊，批評她衣著打扮不得體，例如會穿吊帶背心湊仔，更提醒她「做媽媽要自重」，令她哭笑不得。

網民提醒穿著要保守

現年27歲的台灣網紅陳彥婷（Tiffany）與丈夫黃皓平（巨人）身高相差40厘米，夫妻育有1歲兒子小黃金。陳彥婷不時在IG、YouTube頻道等分享生活日常，她日前就在IG公開一名網民的私訊內容，對方是最近才追蹤她的粉絲，也是一名育有20歲兒子的媽媽。這位媽媽粉絲表示︰

當媽媽了就要自重，穿著上要保守，不要穿得過度華麗。

▲ 網民批評她陳彥婷作為媽媽，穿吊帶背心不得體。（IG圖片）

媽媽粉絲舉例細肩帶上衣、短版上衣（Crop Tops）和平口上衣（一字膊上衣），認為「這些穿著都是不得體的，為人母就是要穿得得體。」並指看到陳彥婷會穿這類衣服，希望她能理解同為母親，希望能帶給子女們好的模範。

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做了媽媽也能打扮

陳彥婷向網民稱自己看到訊息先是納悶，後來就笑瘋了，她截圖回應︰

不是說當了媽媽就不能打扮了……也不是說當了媽媽後就只能在家相夫教子捏…當個漂亮辣媽很好。

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但她完成不生氣，請網民不必擔心，還想祝對方兒子未來的婚姻幸福。

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責任編輯：王明芳