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【大埔車禍】4歲受傷男童好轉至嚴重仍須深切治療　其懷孕5個月母親已轉趨穩定

社會 12:57 2021/09/01

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大埔廣福道上月22日發生致命交通意外釀成2死8傷。（經濟日報資料圖片）

大埔廣福道上月22日發生致命交通意外釀成2死8傷，其中4歲男童意外後情況一度危殆，幸昨晚(31日)情況轉為嚴重，仍然留醫深切治療部。至於男童已懷孕5個月的37歲母親，及另一名51歲女子，情況亦已好轉至穩定；涉嫌危險駕駛被捕的63歲的士司機就情況穩定。

涉案63歲的士司機莫培華早前被控一項危險駕駛引致他人死亡，控罪指他於2021年8月22日，在大埔廣福道近燈柱AE0236在道路上危險駕駛1輛市區的士，引致鄭鈞海（59歲）死亡，案件押後9月1日再訊。詳情請見【下一頁

大埔廣福道發生致命交通意外發生於上月22日早上11時許，在大埔廣福道102號對開，一輛的士失事衝向路中安全島，有交通燈被撞毀，釀多人受傷，多人疑被困的士車底，現場有市民合力救出被困車底的傷者；事發後傷者分別送往屯門醫院、北區醫院、那打素醫院及威院。詳情請見【下一頁

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記者：陳正怡

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