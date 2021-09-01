【生命鬥士】小鐵漢導管檢查各指標報告良好　下一步再戰心臟手術迎接健康成長

▲ 患有先天性心臟病的小鐵漢，完成了導管檢查手術，各指標良好。

本港4歲男童小鐵漢（Kansas）患有先天性心臟病，歷多次手術，現正排期接受最後一個心臟手術。昨日（8月31日），小鐵漢入院進行全身麻醉做心導管檢查手術，檢查順利，各指標報告非常良好，現時只待第三期心臟大手術的安排，便能健康成長。

小鐵漢患有先天性心臟病，出生後接受過3次開腔手術，又經歷更換機械心瓣及植入心臟起搏器等5次手術。小鐵漢媽媽開設facebook專頁「小鐵漢媽媽」記錄兒子抗病經歷，最近小鐵漢父母分享了兒子的最新狀況，公布好消息。

▲ 小鐵漢順利完成需要全身麻醉的心導管檢查。（「小鐵漢媽媽」fb圖片）

無懼入院檢查

小鐵漢進行心導管檢查，需入手術室，但他不害怕，反而表現興奮。爸媽輪流照顧入院的兒子，在入手術室前，爸爸為兒子打造「病房Disco Night」，在兒童醫院內的便利店購買玩具螢光棒等一起玩。

還有，爸爸讓小鐵漢看了電影《美國隊長1》，喜歡超級英雄的小鐵漢幻想自己是主角，像角色入手術室給技術人員打血清後變成美國隊長，讓他不害怕醫護人員為他注射顯影劑。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

各指標報告良好

昨日（8月31日）早上11時，小鐵漢進行心導管檢查，順利完成，由手術室去返普通病房，醫生亦帶來幾個非常好的消息，各指標報告良好，爸媽非常感動。

先前2次單心室循環手術所組建嘅一切接駁運作良好；心漏情況非常少，幾乎等於完全康復，一歲前曾因心漏嚴重，差啲Byebye；肺壓水平指數係10，健康良好，上年check係15，曾經係Phase 3手術嘅致命因素；所有心血管都冇阻塞，運作良好；上年加嘅機械心瓣運作良好。

▲ 由於雙手「打豆」，小鐵漢未能駕玩具車或飛機入手術室。（「小鐵漢媽媽」fb圖片）

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

最新影片：「BPA-FREE」不一定安全 9款不含BPA、BPS膠水樽

迎來下一個心臟手術挑戰

是次檢查之後，小鐵漢下一步就是要等外科醫生決定Phase 3手術的安排細節、開刀時間等。當完成是次心臟大手術後，預計可以迎接健康成長！父母感激大家為小鐵漢打氣，十分感動。

另一方面，爸爸提及小插曲，小鐵漢在手術後室剛剛醒來發脾氣亂動，原來是尿急但又開不到聲表達。當時小鐵漢起不到身，需睡在病床上用尿壺小便，由爸爸及護士哥哥協助，怎料有偏差弄污護士哥哥致「一手都係」，但護士哥哥仍笑著安撫小鐵漢，面無半點難色，非常專業。

最新影片：前TVB主播蔡雪瑩教整簡易甜品 零失敗焗朱古力棉花糖【附食譜】

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳