【學生會風波】港大學生會不再提名或委任大學組織學生成員　楊潤雄稱若有需要會協助修訂《香港大學條例》

▲ 港大學生會不再提名或委任大學組織學生成員。（經濟日報資料圖片）

港大學生會評議會早前通過深切哀悼七一刺警案疑兇的動議，學生會之後公開道歉並撤回議案，港大之後宣布不承認學生會在校內角色，亦要求學生會遷離學生會綜合大樓。教育局局長楊潤雄表示，由於港大不再承認學生會在校內的角色，港大學生會將不再委任紀律委員會學生委員、參與提名或委任大學組織中的學生成員，港大校方現正審視有關安排，以釐定後續的跟進行動，若以後有需要對《香港大學條例》作出修訂，教育局會提供適切的協助。

楊潤雄書面回覆立法會議員提問時表示，港大學生會評議會通過議案，屬是非不分，須以嚴辭痛斥，強調任何人士及團體，包括大學學生會及其成員，均不可以言論自由或學術自由作為藉口，罔顧客觀事實，掩飾或美化暴力言論及行為，誤導其他人認同，甚至參與其中。他引述港大指，學生會是根據《社團條例》（第151章）註冊的獨立社團，非港大管治架構的一部分，在《香港大學條例》（第1053章）中，只提及港大學生會委任紀律委員會中學生委員的角色。由於港大不再承認學生會在校內的角色，港大學生會將不再委任紀律委員會學生委員，或參與提名委任大學組織中的學生成員。

楊潤雄又表示，政府一向尊重院校自主和學術自由，同時亦要求院校確保良好管治並向公眾問責，運作亦須符合法例要求及學生和社會整體的利益。他指出教育局多次強調，大學並非法外之地，不過風險管理、學生紀律和學生事務屬院校自主範疇，教育局會與各大學保持聯繫，以確保它們的運作持續符合社會整體利益。

港大學生會評議會於7月7日的會議上，以30票贊成，0票反對，2票棄權，通過深切哀悼七一刺警案疑兇的動議，學生會之後公開道歉並撤回議案，幹事會及部分評議會成員請辭，港大之後宣布不承認學生會在校內角色，亦要求學生會遷離學生會綜合大樓。港大校務委員會其後決定，所有參與當日會議的學生，均禁止進入校園範圍及使用大學設施和服務，直至另行通告為止。曾參與會議的前港大學生會會長郭永皓及學生會代表等共4人涉違反《港區國安法》被捕。

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責任編輯：黃悅晴