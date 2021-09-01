【救救動物】退役犬拍電影被炸死換逼真畫面 導演：加大火藥量減輕痛楚

▲ 「貝勒」被炸死前的最後一幕。

近年不少電視劇或電影都以動物為主題，但有人將動物生命視如草芥。内地1993年上映的抗日電影《犬王》，講述狗狗主角「貝勒」協助軍人抗日的故事，其中有一幕「貝勒」咬著炸彈衝向敵人卻被炸死令人印象深刻。電影播放多年來，外界原以為是借位拍攝，事隔多年後，導演卻坦承為了鏡頭逼真，「貝勒」在拍攝現場被炸死，「貝勒」的飼養員事前毫不知情，在拍攝現場目睹「貝勒」被炸死後當場崩潰大哭。

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内地微博最近翻炒導演姚守崗於2007年接受央視節目《流金歲月》的片段，姚守崗在節目中講述《犬王》的拍攝細節，他坦言，電影主角狗狗「貝勒」咬住炸藥，衝向敵人陣營被炸死的場面是真實的，他強調自己剛開始時心裏也不好受，但為了令電影更加逼真，「貝勒」必須要被炸死。

戲中一隻軍犬咬著炸藥然後被炸飛的場面是真的，一開始心裡挺不好受的，別看是條狗，但是為了這個影片，必須要死一條狗，還必須要選出一個軍犬來，別的狗還做不出來，

他更描述拍攝時的細節，自己為拍好那場畫面，架了3個攝錄機，以不用角度拍攝，並強調自己必須將鏡頭拍好。姚守崗表示，「貝勒」是訓練有素的退役軍犬，不但年老體衰而且身患疾病，為了減輕痛楚特意加重火藥量。

為了減輕狗的痛苦，特意加大了火藥用量，務求要一次性把牠炸死。

最令人心痛的是，為了讓拍攝順利，「貝勒」的飼養員都會在拍攝現場陪同，但對於劇組私下決定要真的炸死「貝勒」毫不知情，他當場目睹「貝勒」被炸死後，情緒瞬間崩潰大哭，姚守崗甚至形容：「看到如此真實的鏡頭後，（飼養員）哭得死去活來。」但認為這是為了藝術而犧牲。

由於內容的非常瘋狂，影片近日在微博上瘋傳，「#抵制畜生導演姚守崗 抵制 犬王」更成了微博熱門關鍵字。

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責任編輯：王明芳