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【超市大搜查】低糖飲品不低糖飲1支=4.8粒方糖　14款清熱飲品糖分大比拼【附清單】

食用安全 17:38 2021/09/01

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14款清熱飲品糖分、卡路里大比拼。

清熱飲品看似健康，但其實含糖量不低。即使是「低糖」飲品，飲完一支，糖分攝取量隨時可接近世衞建議的游離糖每日攝取量25克理想上限。澳洲註冊營養師啊家日前在Facebook專頁Instagram分享14款清熱飲品的糖分比拼，發現含糖量最少和最多的飲品，竟然相差3倍多。

澳洲註冊營養師啊家分享14款來自不同品牌的清熱飲品含糖量及卡路里，包括：清熱酷、Balancy、鴻福堂及健康工房。

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結果發現，部份標籤著低糖的清熱飲品，雖然成分也合乎低糖的原則，但因一整瓶飲料有大概500ml，所以如喝掉一整瓶的話，其實也會不經意攝取了不少的糖份。譬如，鴻福堂雞骨草雖然是低糖的飲品，但是喝掉一整瓶的話也會攝取到24克游離糖，快要達到25克游離糖的理想上限。

啊家表示，清熱飲品仍然算是含糖飲料，提供空卡路里，營養價值不高但是卻提供不少的熱量，所以不建議經常喝。故最好最好還是選擇水或無糖飲料，例如清茶。

(澳洲註冊營養師啊家授權轉載)

假如真的想喝，她建議選擇含糖量較少的「balancy清熱檸檬飲」，「清肝金橘飲」或是「清熱酷的百花菊」飲料，會比其他少糖一點，健康一點。

至於最高糖份的「鴻福堂咸柑桔」及「鴻福堂陳皮柑橘」就建議要儘量避免，屬於間中選擇的類別。一瓶咸柑桔已經超過25克理想游離糖攝取量近1.5倍。

太常喝不但止容易攝取過量能量，增加肥胖危機，也會增加糖尿病，心血管疾病跟其他慢性疾病的風險！

文章內容已獲「註冊營養師Dietitian 啊家Ah ga」授權轉載。

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責任編輯：楊宛茜

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