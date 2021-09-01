【七公主】林夏薇演哭別愛貓再騷演技　網民讚薇薇夠資格拎視后

▲ 《七公主》

陳維冠（Joe）監製新劇《七公主》昨晚（8月31日）播出第17集，自劇集推出以來與各大公主黃翠如、林夏薇、高海寧（高Ling）、陳瀅、鄺潔楹、江嘉敏、陳曉華（註：曾於海報現身的劉佩玥尚未出場）同樣備受關注的顧語嫣（林夏薇飾）愛貓阿懵，昨晚病重身亡。

該幕再度成為薇薇在《七公主》代表場口，爆發超凡演技的她，邊強忍淚水邊安撫阿懵令網民大為動容：「林夏薇又演技大爆發」、「喊死！林夏薇真係做得好好！」、「今晚咁多洋蔥」、「佢做得好好，每次喊觀眾都跟住喊」、「點解咁快升天，阿懵可以有好多可愛劇情。」、「鍾意林夏薇條線，好笑又好喊。」

▲ 薇薇展現多層次演技。（影片截圖）

薇薇有望奪視后

有網民更投入至認為阿懵的離世有特殊意義：「阿懵臨死前幫媽媽搵守護嘅人。」另有網民指出，薇薇的角色讓他們想起無綫經典劇集《大時代》的龍紀文（郭藹明飾）：「大情大性，有啲神經質…有情有義。」

此外，並直指薇薇有足夠資格年尾頒獎禮上問鼎視后：「女喜（「最受歡迎電視女角色」）穩入5強。」「值得攞視后！」

▲ 民覺得語嫣最後很大機會情歸王男。（影片截圖）

薇薇高Ling可愛

薇薇除內心戲非同凡響，就連搞笑亦難不到她。薇薇日前與高Ling先後孖住Joe為《七公主》拍攝新一輯宣傳片，片段中兩位花旦均放下靚女包袱，收放自如大玩「瘋狂」Style向Joe逼供。

不過由於Joe「道行」高，兩位不約而同敗陣而回，高Ling激到紮紮跳，薇薇更遭Joe以大膠叉拮鼻；雖然靚女樣「遭殃」，但薇薇忍俊不禁的狀態令整件事更添喜感，獲網民留言力讚可愛！

▲ 薇薇表情好可愛。