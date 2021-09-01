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【兵仔悲歌】淘$100官兵服當睡衣著自嘲往事 觀音兵港男：提自己唔好再做兵

休閒消費 18:42 2021/09/01

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不少網民大讚樓主幽默，認真玩得!

一生人流流長，總經歷過單戀、暗戀或失戀，甚至服役當兵的日子。有港男在Facebook群組「淘寶開心Share」分享自己購入官兵服當睡衣穿著，大讚舒服，又指此舉其實提醒自己「唔好再做兵」。

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港男接受TOPick訪問時分享在某年萬聖節曾購入道士服，自我感覺良好，決定購買官兵服時刻提醒自己「做兵下場好慘」。

有年萬聖節見人地著道士服幾搞笑，所以就買。而官兵服因為係YouTube睇MV、小電影果d，就提醒自己，打死吾好再做女人隻兵，係無結果無機會。

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港男又指自己現時在家見到套官兵服時會自娛和自嘲，同時又會回想「當兵」的日子，坦言是十分享受。

回憶是最親切最開朗，怪自己太認真，但做兵仔果時係開心享受既，女神幸福開心就乜都得！所以件衫掛喺屋企當眼位，望到會傻笑。

帖文一出後，即引起大量網民留言討論。有網民大讚樓主「EQ好高」，又有網民笑言「唔知以為壽衣，好襯七月」、更有不少網民指出另一笑點「個髮型點解可以剪到90度角咁厲害」。

港男指他連運費約花100港元，約2星期便到貨。

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責任編輯：張懿慧

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