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【5000元消費券】最少2名書面申請人未能成功領取　區議員倡增查詢熱線人手

社會 13:48 2021/09/01

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(資料圖片)

以書面申請電子消費券人士今 (1日)起可領取，政府原定於安排將款項轉至指定支付工具，但有政黨至少五個地區辦事處自今早起，接獲書面申請人投訴，指未能如期取得款項。

油尖旺區議會副主席朱子洛稱，其辦事處至今接獲2宗求助個案，涉及長者及小數族裔，前者是一名老婦與丈夫一同到其辦事處填表申請，惟只有老婦的丈夫成功領取消費券，亦有少數族裔人士出現消費券未有轉帳的情況，估計因語言不通而錯過當局發出的更正申請資料短訊，曾嘗試致電電子消費券熱線185000了解情況，卻見早上線路繁忙，申請人難以接通即時反映問題，建議當局從熱線1823中調撥人手至電子消費券熱線，以加快該熱線接聽時間。針對少數族裔人士言語不通的問題，他亦建議當局在他們的居住地區設立多種語言的資訊中心，方便相關人士查詢及接受有關消費券的信息。

葵青區區議員林紹輝指，多位未能取得款項市民，本身未懂得上載身份證，又不會閱讀手機訊息﹐所以即使當局稱資料有誤都無法補充﹐即使致電八達通等也未見到相關資料，情況令人頭痛。

民主黨中委曾自鳴稱，早前已經提出若然申請資料有誤，應該容許在限期過後仍可更正，但當局一直只是容許申請人在收到短訊後14天覆檢，如今已經證明特別是長者，就連短訊都無法收到，又或是本身閱讀能力有限，根本沒有理由不改變現行覆檢程序，安排仍然無法領取電子消費券的申請人，重新或補充提供資料，以求盡快處理個案。

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責任編輯：陳麗娜

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