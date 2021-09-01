【新冠疫苗】港府正與泰國馬來西亞等地商疫苗認證　盼予當地港人返港

▲ 食衞局局長陳肇始透露，當局亦正與部分最高風險組別的國家，展開疫苗認證商討，包括泰國、馬來西亞等。（曾耀輝攝）

港府日前准予獲官方接種疫苗紀錄證明的菲傭及印傭抵港，食衞局局長陳肇始透露，當局亦正與部分最高風險組別的國家，展開疫苗認證商討，包括泰國、馬來西亞等；又指泰國疫苗接種屬政府計劃，相信認證上會較簡單，惟強調確認疫苗接種是重要議題，要小心處理，不希望出現假證書而帶來風險。

食衞局局長陳肇始今日(1日)出席立法會時指，政府正與屬最高風險組別的部分國家，展開新冠疫苗認證商討，令當地港人可以回港，包括泰國及馬來西亞等；又強調確認疫苗接種是重要議題，需要小心處理，亦不希望出現假證書帶來風險，而目前理解泰國的疫苗接種屬政府計劃，相信在認證上會較簡單。

她又提到，衞生署轄下聯合科學委員會將於本月，就接種第三劑新冠疫苗開會討論，政府亦會留意各地數據，本港亦有研究正在進行，如有新消息會公布；而科興藥廠正進行第三期臨床研究，如有數據，藥廠會按規例作申請下調接種年齡，並交由政府顧問專家委員會審視。

她直言，本月底新冠疫苗接種率或達七成，惟隨變種病毒席捲全球，及聽取專家意見後，七成接種率亦不足夠，盼可達致全民接種，為通關及回復正常生活創造更好條件，亦為下一波疫情做好保護。

另外，醫管局轄下疫苗過敏安全門診診所累計逾4000宗輪候個案，當中2800人有過敏病史但仍未打疫苗，將獲醫管局優先作評估；當局稱根據過往經驗，98%有過敏史的市民，最終都適合接種。

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責任編輯：陳正怡