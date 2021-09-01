【死因研訊】迷你倉大火兩消防殉職死因研訊　利用VR虛擬實體模仿實際環境

▲ 2016年牛頭角道淘大工業村時昌迷你倉大火，導致兩名消防員死亡。（經濟日報資料圖片）

2016年牛頭角道淘大工業村時昌迷你倉大火，事件導致兩名消防員死亡，死因庭今（1日）起就事件展開一連40天的研訊。死因研訊主任指，本聆訊將傳召共99名證人，明天（2日）將只會讀出證供，本周五（3日）將開始傳召證人作供。死因庭內設立了VR 虛擬實體技術立體螢幕，以模仿實際環境。

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本研訊的兩名死者為高級消防隊長張耀升（30歲）及消防隊目許志傑（37歲）。2016年6月21日牛頭角淘大工業村第一座3樓「時昌迷你倉」發生火警，焚燒約140小時，期間高級消防隊長張耀升及消防隊目許志傑協助救援，分別在同月21日及23日殉職。

死因裁判官透露，本聆訊將傳召共99名證人，包括多名消防員及專家證人等。研訊預計需時40天，暫定將於10月29日結束。

聆訊將使用新科技設備協助，包括VR 虛擬實體技術立體螢幕，以模仿實際環境。消防處製作了兩組立體模型，分別為起火地點3樓迷你倉的平面圖模型，及迷你倉大廈和附近大廈的外觀模型。直播系統會即時將證人指稱的位置，顯示於庭內的螢幕。

另外，將安排身處英國的專家證人以視像作供，死因裁判官提及這並非首次死因研訊以視像作供，在馬尼拉人質事件的死因研訊中，證人亦曾透過視像方式作供。

研訊主任為律政司高級檢控官程慧明，代表家屬的兩名大律師分別是譚俊傑及曾藹琪，時昌迷你倉一方的大律師為梁家欣，代表淘大工業村的業主恒隆地產為資深大律師余承章，消防處則由伍健民大律師代表。

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記者：陳卓欣