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【支援企業】邱騰華：計劃延長「百分百特惠低息貸款」至明年6月　將向財會申請額外350億元承擔額

政治 14:12 2021/09/01

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邱騰華表示，政府早前已透過財政預算案和防疫抗疫基金，推出多項措施支援企業，涉及金額超過3000億元。（梁偉榮攝）

疫情對商界造成嚴重影響，中小企業普遍遇到融資困難問題。商經局局長邱騰華今早在立法會上表示，政府計劃延長中小企融資擔保計劃下「百分百特惠低息貸款」至明年6月底，將向財委會申請額外350億元承擔額。

邱騰華今早回應議員口頭質詢時表示，政府早前已透過財政預算案和防疫抗疫基金，推出多項措施支援企業，涉及金額超過3000億元。其中，「預先批核還息不還本計劃」先後兩度延長，截至今年7月底，銀行共批出74000宗，涉及超過8600億元，金管局正聽取業界意見，以制訂後續安排。

他續指，「百分百特惠低息貸款」方面，截至今年7月底，有超過40000宗獲批，涉及657億元，超出原來500億承擔額，故政府將向財委會申請額外350億元承擔額，同時計劃延長中小企融資擔保計劃下「百分百特惠低息貸款」至明年6月底。

旅遊界議員姚思榮和航運交通界議員易志明關注，「預先批核還息不還本計劃」將於今年10月完結，惟部分銀行已開始提醒企業還錢，關注當局會否將該計劃延長。邱騰華回應時表示，會將有關意見轉達相關部門。

金融界議員陳振英則指，即使「百分百特惠低息貸款」將會延長至明年6月，惟部分企業早前已用盡600萬元擔保額，關注當局會否調高擔保額，讓他們有30至60萬元額外資金用作周轉。邱騰華表示，該計劃下企業平均借款160萬元，又指政府有其他計劃提供援助，但強調當局聽到有關意見，會留意這些情況。

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記者：胡偉明

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