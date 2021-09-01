【國民教育】創知中學建憲法教室及中華文化館　冀加深學生對中華傳統文化認識

▲ 升旗禮。（曾耀輝攝）

教育局及學界近年着重推動國民及國安教育，有學校亦多管齊下將國民教育融入課程。其中在傳統愛國學校創知中學，校方修建憲法教室及中華文化館，期望加深學生對中華傳統文化的認識及守法意識。

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該校校長黃晶榕表示，國民教育須情理兼備，校方編寫生活與社會科校本課程，教導學生法治、守法意識等，學校亦翻新憲法教室，模擬法庭情景，讓學生學習社會政治教育時，都有恰當環境幫助學習。學校另增設中華文化館，以歷史文化作主題建設，牆上貼有中華歷史的展板，亦展示書法等，學校亦會安排書法藝術等的展覽活動，讓學生加深對中華傳統文化的認識。他又指出，學校多年來均多次進行升旗禮。

至於取代高中通識科的公民與社會發展科暫未有經審批的教科書可用，黃晶榕表示，現階段會參考教育局提供的網上參考資料及教材，及不同出版商的教材教學，可以用作今年「應急」。

被問到移民潮對學校收生的影響，黃晶榕指學校有流失20多個學生，部分人是回內地或海外升學，學校今年整體亦多收了約30名學生。

▲ 黃晶榕。（曾耀輝攝）

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記者：黃悅晴