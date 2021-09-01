【全線停業】卓悅美容旗下美容院突暫停營業　逾140人求助涉預繳式美容套票

卓悅美容有限公司旗下美容院包括，「悅榕莊」、「Dr.Protalk」、「水云莊」突然暫停營業，不少員工今日（1日）上班時「摸門釘」，紛紛向勞工處求助。民主黨消費者權益政策發言人袁海文指，截至昨晚6時26分，已收到逾140宗求助，金額由3,200至40萬元不等。

據卓悅美容有限公司貼出通告指，該公司旗下3個美容院品牌（悅榕莊、Dr.Protalk、水云莊）因內部重整暫停營業，直至另行通知。

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香港美容健體專業人員總會指，事件料涉及逾300名相關從業員，不少員工擔心收不到8月的薪金，有求助個案稱，悅榕莊早在7月已曾「拖糧」，有員工曾在支薪日3星期後才收到薪金。

工會又表示，悅榕莊停業前曾要求員工簽署自動離職協議書，承諾不追討代通知金、未發放薪金等；工會要求公司履行僱主責任，支付一切應付費用。

民主黨消費者權益政策發言人袁海文表示，截至昨晚6時26分，已收到逾140宗求助，金額由3,200至40萬元不等，當中有9成苦主用信用卡付款，部分曾購買預繳式美容套票。

袁海文建議如消費者使用信用卡購買有關美容套票服務，應盡快聯絡信用卡公司，善用信用卡退款保障機制，要求透過信用卡爭議交易退款。

「悅榕莊」的Facebook專頁最後一次更新是8月4日，內容為吸引市民用消費券登記療程。其官方網頁現時已經無法瀏覽。另外，記者致電其查詢熱線亦無人接聽。

卓悅美容有限公司日前入稟高等法院，指公司自2018年至2021年期間，向其公司董事葉俊亨借出共逾2.05億元貸款，葉只償還1,060萬元，餘款近1.95億仍未歸還，遂入稟向葉俊亨追討。

葉俊亨為卓悅控股創辦人，惟於2021年6月底已被罷免執行董事一職。卓悅控股 （00653） 於2021年6月25日發出公布指，卓悅美容有限公司並非集團附屬公司，有關該公司之任何訴訟程序與集團無關。

勞工處回應指非常關注事件，正跟進了解情況。勞工處已接獲部分員工求助，受影響員工如對其僱傭權益有疑問，可以前往就近的勞資關係科分區辦事處尋求協助。

消費者委員會回應指，今日收到相關查詢，促請相關美容集團盡快釐清情況，向消費者交代會否影響提供的服務，例如如何處理已購買預繳套票的服務安排，以釋除疑慮。

消委會提醒消費者，預繳式消費存在一定的兌現風險，故消費者於預繳任何產品及服務套票前，須先考慮實際需要，留意退款及退貨服務的相關條款，才決定是否選購，付款後亦應妥善保留有關服務合約、收據及服務紀錄等文件，方便日後追討賠償。

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記者：陳梓蔚