【全線停業】卓悅美容旗下美容院突暫停營業　逾30人求助涉預繳式美容套票

卓悅美容有限公司旗下美容院包括，「悅榕莊」、「Dr.Protalk」、「水云莊」突然暫停營業，不少員工今日（1日）上班時「摸門釘」，紛紛向勞工處求助。民主黨消費者權益政策發言人袁海文至今午2時半已收到逾30宗求助，他估計事件與早前卓悅美容有限公司入稟高等法院，向其公司董事葉俊亨追討共近1.95億元有關。

據卓悅美容有限公司貼出通告指，該公司旗下3個美容院品牌（悅榕莊、Dr.Protalk、水云莊）因內部重整暫停營業，直至另行通知。

袁海文表示，30多宗求助中大多為顧客求助，她們大多購買了卓悅美容有限公司旗下美容院的預繳式套票，擔心未能完成療程或追討賠償。

至於員工方面，有求助員工透露，公司7月支薪已有延遲，部份員工遲了3個月才收到薪金。袁海文補充指，具體個案和涉及金額仍在整理，曾嘗試與卓悅美容有限公司及旗下美容院聯絡亦不果。

「悅榕莊」的Facebook專頁最後一次更新是8月4日，內容為吸引市民用消費券登記療程。其官方網頁現時已經無法瀏覽。另外，記者致電其查詢熱線亦無人接聽。

卓悅美容有限公司日前入稟高等法院，指公司自2018年至2021年期間，向其公司董事葉俊亨借出共逾2.05億元貸款，葉只償還1,060萬元，餘款近1.95億仍未歸還，遂入稟向葉俊亨追討。

葉俊亨為卓悅控股創辦人，惟於2021年6月底已被罷免執行董事一職。卓悅控股 （00653） 於2021年6月25日發出公布指，卓悅美容有限公司並非集團附屬公司，有關該公司之任何訴訟程序與集團無關。

TOPick正向消委會和勞工處查詢，暫未有回覆。

最新影片推介：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳梓蔚