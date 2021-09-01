【疫苗獎賞】度假村集團ClubMed推疫苗抽獎　頭獎獨得一年4次免費雙人全包式假期

▲ （擷自ClubMed官網）

本港至今已有逾半合資格人口完成接種新冠疫苗，繼信和抽獎送觀塘凱滙千萬豪宅的首輪活動，今日(1日)將登記，經營度假村的「ClubMed」亦公布疫苗接種大抽獎，頭獎可獨得一年四季免費度假村全包式住宿假期，總值20萬元，二獎亦獲馬爾代夫卡尼島度假村水上別墅7晚全包式假期，今個月底截止。

經營度假村的「ClubMed」於網站公布推出疫苗接種大抽獎，持本港身份證的香港居民但凡於9月30日或之前在港接種兩劑新冠疫苗，即可參加抽獎，頭獎、二獎及三獎各一名，亦設特別獎10名。

大獎(名額1位)



可獲一年四季免費度假村全包式住宿假期，即一年4次於旗下任何一間亞洲度假村享受7晚雙人全包式假期，總值20萬元



可獲一年四季免費度假村全包式住宿假期，即一年4次於旗下任何一間亞洲度假村享受7晚雙人全包式假期，總值20萬元 二獎(名額1位)



馬爾代夫卡尼島度假村水上別墅7晚雙人全包式假期，總值6萬元



馬爾代夫卡尼島度假村水上別墅7晚雙人全包式假期，總值6萬元 三獎(名額1位)



旗下任何一間日本滑雪度假村7晚雙人全包式假期，總值5萬元



旗下任何一間日本滑雪度假村7晚雙人全包式假期，總值5萬元 特別獎(名額10位)



港幣5,000元「Club Med」現金券，於下次預訂適用

根據公布，有關抽獎登記日期為即日起至9月30日晚上11時59分；又建議有意參加者就是否接種新冠疫苗，應先諮詢醫生的專業意見。

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記者：陳正怡